Renault a franchi un nouveau cap dans sa progression en obtenant samedi au Grand Prix de Belgique son meilleur résultat d'ensemble en qualification depuis son retour en Formule 1, en 2016. Au volant de leur RS20, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont signé respectivement les quatrième et sixième temps sur le "toboggan des Ardennes" de Spa-Francorchamps. Relégué à 0"809 du poleman, l'Australien s'est fait déloger au dernier moment de la troisième position par Max Verstappen (Red Bull).

"Renault abat sa dernière carte pour sortir Ocon de l'ombre de Ricciardo"

Vendredi et samedi, l'écurie française n'a pas fait de compromis entre vitesse en ligne droite et tenue de route dans les portions sinueuses. Elle a privilégié la Vmax dans les secteurs 1 et 3, et cela a payé. Disposant d'une marge de sécurité, Daniel Ricciardo n'a eu besoin que d'un run en Q1 et en Q2, en "medium", avant de passer aux "tendre" en Q3. Pour Esteban Ocon, ce fut un peu plus compliqué et il a dû retourner en piste en Q2, sans toutefois améliorer.

"Un comportement plus sain"

"Je suis très content, s'est exclamé "Dan The Man", le meilleur pilote de l'équipe en qualification pour la cinquième fois en six Grands Prix. Nous étions si proche d'être dans les trois premiers, mais Max [Verstappen] m'a finalement eu pour quelques dixièmes. Mon tour était propre et probablement aussi bon qu'il pouvait l'être. J'ai tout donné et cette deuxième ligne est une belle récompense. La voiture fonctionne bien avec un niveau moindre d'appuis et c'était la même chose l'an passé (ndlr : il avait signé le dixième temps). Cela s'annonce intéressant. Nous avons un bon rythme sur le sec, mais nous avons déjà montré que nous n'étions pas mal non plus si la piste est mouillée."

Daniel Ricciardo (Renault) au Grand Prix de Belgique 2020 Crédit: Getty Images

"C'est plutôt bon depuis le début du week-end et nous semblons performants avec une voiture ayant un comportement plus sain que sur les dernières courses, a commenté Esteban Ocon, qui roule ce week-end avec un moteur et une boîte de vitesses neufs pour tenter de réduite l'écart constaté avec son leader depuis le début de la saison, sans que cela ne soit visiblement suivi d'effet. Tous les changements que nous avons apportés avant cette semaine nous ont donné confiance et nous avons vu que cela fonctionnait bien en piste. Cela fait du bien et j'en suis ravi."

"Les deux voitures fonctionnent bien et sont bien équilibrées depuis nos premiers tours de roues vendredi, a noté Alan Permane, le directeur sportif. Dimanche, il y a davantage de risques de pluie que ces derniers jours, mais nous sommes confiants dans toutes les conditions."

