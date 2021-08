Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette victoire ?

Esteban Ocon : Dans ma vie personnelle pas grand chose a changé. Je fais le même travail avec l'équipe, je suis pareil bien sûr avec ma famille, mais j'ai accompli une partie de mon rêve. La partie complète serait de gagner un titre forcément. Et quand on voit tout le monde avec le sourire, on se dit que c'est pour cela que l'on fait ce job tous les jours. Aussi, revenir à Enstone (l'usine châssis d'Alpine-Renault, ndlr) avec le trophée, voir des gens qui font des photos avec le trophée, c'est juste énorme. Après, rien ne va changer dans ma manière de piloter, mais j'arrive ici serein. C'est une confirmation que notre travail était le bon. Aujourd'hui on en parle encore beaucoup, c'est énorme et on est plus qu'heureux d'avoir eu ce résultat. Mais le passé n'a pas de futur. Il faut que l'on se concentre sur le week-end et les trois prochains, pour que l'on "performe" bien dans le top 10

Votre saison est-elle déjà réussie ?

Grand Prix de Belgique Hamilton - Verstappen, les clés du thriller IL Y A 17 HEURES

E.O : La saison est loin d'être finie. Elle sera réussie si on obtient cette 5e place comme constructeurs (La place d'Alpine actuellement, ndlr). Là on aura vraiment tout eu. Il faudrait encore un ou deux podiums, ça serait top. Cette saison est loin d'être complétement réussie même si cette victoire a fait une grosse partie de la beauté de cette année. On va se rappeler de ce moment, mais il y aura d'autres opportunités. Et cela aurait été top de partager ce podium avec Fernando, alors j'espère que cela arrivera cette année

La France a attendu 24 ans pour retrouver une victoire en F1, en 2020, avec le succès de Pierre Gasly. Avec la vôtre, cela fait deux victoires en deux ans pour deux pilotes Français, originaires qui plus est de la même région. Avez-vous une explication ?

E.O : La bonne terre normande, le camembert, le bon lait ! Je ne sais pas... On a eu la même école, on vient du même endroit, on a eu les mêmes professeurs, on a travaillé avec les mêmes personnes... Après on a deux parcours très différents, mais la souche reste la même. Pierre est venu à notre soirée d'après-course en Hongrie, on a échangé quelques mots

Grand Prix de Belgique Ferrari satisfait des débuts de Mick Schumacher : "Il fait les choses bien" 17/08/2021 À 18:10