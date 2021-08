Grand Prix de Belgique

Que faut-il faire pour sécuriser ce raidillon d'Eau rouge ?

Olivier Panis : Il faudrait mettre des Tecpro car on sait que leur impact est deux fois moins important que dans les pneus. Les pilotes risqueraient de se faire moins mal et les voiture seraient beaucoup moins endommagées, comme on le voit à chaque fois. Pour preuve, Max Verstappen a détruit sa voiture en tapant à Silverstone. Avec des Tecpro, cela aurait été différent. Peut-être aussi que les voitures vont aujourd'hui trop vite pour le raidillon. Ça commence à faire beaucoup. Il faudrait peut-être essayer de les ralentir un peu.

D'autant que les voitures auront un effet de sol plus important l'an prochain, leur permettant de passer plus vite dans ces virages.

O. P. : Plus ça va vite, plus ça fait mal quand ça sort. On a eu une catastrophe dans ce raidillon il y a deux ans avec la mort du malheureux Anthoine Hubert (en Formule 2). Vendredi, on a assisté à un gros accident dans la course féminine de W Series. Ce samedi Norris… A un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme.

Ce droite-gauche est très dangereux : lorsqu'une voiture tape, elle rebondit d'un côté à l'autre de la piste...

O. P. : Si cela avait été le départ avec tout le peloton, cela aurait fini en catastrophe.

Comme à Spa en 1998, juste avant dans le descente…

O. P. : J'étais dedans, je sais bien. C'était un peu différent mais là, ce raidillon commence à faire pas mal de dégâts et de drames.

En 1994, après les morts d'Ayrton Senna et Roland Ratzenberger, une chicane avait été installée pour casser la vitesse dans Eau rouge.

O. P. : Il faudrait peut-être faire une chicane en bas pour ralentir les autos mais ça ne peut plus durer. Trop c'est trop.

Aujourd'hui, il faut trouver la bonne adéquation entre spectacle et risque. Quand Gasly passe Pérez dans Eau rouge en 2020, tout le monde se pâme. Mais quand on revient à la réalité de ce raidillon, on se dit qu'il faut toucher à ce monument de l'histoire de la course.

O. P. : Il faut vivre avec son temps. Les voitures vont tellement vite maintenant. Si on arrive pas à ouvrir le virage à gauche pour éviter que les voitures reviennent au milieu de la piste, il faut les ralentir d'une façon ou d'une autre.

A-t-on tiré les enseignements de l'accident d'Anthoine Hubert ?

O. P. : Non. Les pneus sont les mêmes. On n'a pas mis de Tecpro ni de choses plus sécurisantes. On a rien tiré du tout ! C'est ce qui m'énerve.

Le pire est que Vettel avait réclamé un drapeau rouge juste avant le crash.

O. P. : On n'écoute jamais les pilotes ! C'est eux qui sont dans les voitures et souvent, les directions de course sont bien au chaud là où elles sont et n'arrivent pas à prendre des décisions. On a quand même à faire à des pilotes courageux, qui prennent des risques toute leur vie. S'ils disent qu'il y a trop de pluie, il y a trop de pluie ! Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour essayer de faire confiance. Je ne vois pas l'intérêt de Vettel de dire "Drapeau rouge !" parce qu'il y a trop d'eau. Il n'a pas une voiture pour se battre pour la pole et il essaie d'être bienveillant vis-à-vis de lui-même et des autres.

Les pneus sont-ils un élément à regarder de plus près ?

O. P. : Avant, ils évacuaient plus d'eau. Ce n'est plus le cas car on envoie la voiture de sécurité dès qu'il pleut. Pourquoi ne pas mettre un drapeau rouge quand il y a trop d'eau ? Là, il y a un truc qui me dépasse.

Le Grand Prix pourra-t-il avoir lieu dans ces conditions ?

O. P. : Si ce sont les mêmes conditions que celles en vigueur lors de la sortie de Norris, on attend. On met la voiture de sécurité pendant dix tours en attendant que ça s'arrête. La priorité, c'est le sport et la sécurité des pilotes. La politique, j'en n'ai rien à faire !

