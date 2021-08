Coup dur confirmé pour Max Verstappen dans la course au titre. A Spa-Francorchamps, où se déroule le Grand Prix de Belgique, la douzième manche du championnat du monde de Formule 1 2021, Honda a admis que le Néerlandais devra bien utiliser un quatrième propulseur d'ici la fin de la saison. A Silverstone, le pilote de Red Bull avait été victime d'un accrochage avec Lewis Hamilton (Mercedes) lourd de conséquences.

Sa RB16B avait subi un choc de 51G en s'arrêtant contre le mur de protection du virage de Copse. Des éléments de son bloc avaient été réutilisés lors du Grand Prix de Hongrie mais Honda avait dû utiliser une nouvelle centrale électronique le samedi, et une alerte au sujet de la fiabilité avait poussé le motoriste à changer le V6 de la RB16B n°16 pour la course. Max Verstappen avait ainsi roulé avec son troisième V6, soit le quota maximal autorisé pour la saison.

"Nous ne pourrons solutionner ça complètement"

En fait, un groupe propulseur comprend plusieurs éléments (V6, turbo, centrale de gestion électronique, batterie, récupérateurs d'énergie MGU-H, MGU-K, échappements) en nombre limité pour chaque voiture dans la saison et tout dépassement de quota déclenche une pénalité.

Au 1er août, il restait 12 courses au calendrier et boucler le championnat avec ce bloc n°3 était inenvisageable étant donné la durée de vie prédéterminée des pièces. Honda escomptait donc remettre en circulation le V6 n°2 secoué à Silverstone mais cet espoir a pris fin. Pire : le quota d'autres éléments sera dépassé en 2021 sur le voiture du Batave comme l'a confirmé Toyoharu Tanabe, le patron de l'entité nippone, au journal espagnol AS. Et cette mauvaise nouvelle vaut aussi pour la Red Bull de Sergio Pérez, embarquée dans le crash provoqué par Valtteri Bottas en Hongrie.

"Nous n'utiliserons probablement pas ce moteur (n°2) en course à l'avenir, a expliqué le directeur du programme F1 en Belgique à propos de la monoplace de Max Verstappen. Nous étudions différentes options mais nous ne pourrons solutionner ça complètement."

Verstappen probablement en fond de grille à Monza

"Les Red Bull ont perdu leur moteur et encourent une pénalité", a poursuivi le technicien japonais. Une pénalité qui tombera lorsque Honda décidera de recourir à un quatrième V6, en même temps que de nouveaux éléments périphériques hors quota. Car le système de sanctions pousse à tout changer en même temps. La sanction est en effet de 10 places de grille au premier changement hors limite, puis cinq places pour chaque autre élément. En gardant en tête ce détail important : dès que le total atteint 15 places, la voiture est reléguée en fond de grille.

A Spa-Francorchamps, Honda a décidé de faire rouler la RB16B de Max Verstappen avec une nouvelle batterie et une nouvelle centrale électronique, rapprochant un peu le pilote d'une série de pénalités. Pour "Checo", la firme a même changé la quasi-totalité du moteur : V6, turbo, MGU-H, MGU-K et même les d'échappements, dont le quota de 8 maxi est large.

Vendredi, Toyoharu Tanabe avait précisé attendre de connaître le calendrier révisé de fin de saison pour décider à quel Grand Prix encaisser les pénalités. Il a été publié samedi après-midi mais la réduction à 22 courses contre les 23 prévues à l'origine, sans introduction de nouvelle épreuve, ne devrait pas changer grand-chose. Honda devrait décider de prendre les pénalité à Monza. Ce qu'il a déjà fait par le passé sur ce circuit où partir en dernier est moins handicapant vu les possibilités de dépassements.

