Pas d'effusion à la radio. Carlos Sainz a accueilli sobrement sa deuxième pole position en carrière, samedi à Spa-Francorchamps. En faisant presque profil bas. Battu de 0"6 par Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide de la session de qualification du Grand Prix de Belgique, l'Espagnol savait qu'il avait des chances de récupérer sur tapis vert la première place sur la grille de la quatorzième manche du Mondial.

Depuis vendredi, le pilote de la F1 75 n°55 se doutait qu'il n'aurait probablement que Sergio Pérez (Red Bull) comme challenger dans la course à la position de pointe, suite à la rafale de pénalités techniques - pour utilisation de pièces de moteurs en dehors des limites réglementaires convenues - dont ont hérité en tout sept pilotes du plateau : son coéquipier Charles Leclerc, Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas et Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas), en plus du champion du monde en titre.

Le Madrilène a véritablement laissé transparaît une certaine frustration - il s'est avoué "énervé" par l'écart avec la RB18 n°1 - lors de l'interview institutionnelle qu'il a donnée, et a regretté de ne pas avoir bénéficié d'une aspiration efficace de la part de Charles Leclerc. Mais, il faut le dire, il n'a pas non plus fait un grand tour.

Carlos Sainz a même parlé d'un "bazar", à propos des dernières minutes, et Sergio Pérez (Red Bull) l'a rejoint sur ce point. Pour une autre raison. Auteur du troisième temps, à 0"777 de son leader, le Mexicain s'est plaint à la radio, dans son tour de rentrée, de sa position de dernier en piste dans le money time. "P2, c'est une bonne place pour dimanche", lui a répondu son directeur, Christian Horner.

