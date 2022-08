Le Grand Prix de Belgique n'a duré qu'un tour pour Lewis Hamilton (Mercedes), dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. Positionné quatrième sur la grille de départ de la quatorzième manche du Mondial, l'Anglais a payé sa précipitation en s'accrochant avec Fernando Alonso (Alpine).

Derrière Carlos Sainz (Ferrari), impeccablement parti de sa pole position, le Britannique a passé d'entrée Sergio Pérez (Red Bull) pour chasser le double champion du monde espagnol dans la ligne droite suivant la montée du raidillon d'Eau rouge. Plus rapide dans la grande ligne droite de Kemmel, il a alors tenté de passer en force la monoplace française au virage des Combes. Placé une demi-longueur devant la voiture bleue, il a viré en ignorant son adversaire.

Le contact entre la roue arrière droite de sa W13 et la roue avant gauche de l'A522 a été inévitable, et la Flèche a décollé de façon spectaculaire, et sans rémission. Le septuple champion du monde a stoppé son bolide quelques hectomètres plus loin, enregistrant son premier abandon de la saison.

"Quel idiot ! Il ferme la porte à l'extérieur. Nous faisons un super départ mais ce gars ne sait courir que de la première place !", s'est agacé Fernando Alonso, dont l'Alpine n'a pas souffert dans le contact.

"C'est ma faute, a reconnu l'Anglais de 37 ans sur Canal+. J'étais devant, sur le côté, il était dans mon angle mort. Je ne lui a pas laissé assez de place. Je pensais que je lui avait laissé assez d'espace, mais en revoyant l'action, non. J'étais devant, à l'intérieur, mais c'est ma faute. J'en ai payé le prix."

