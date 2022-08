Carlos Sainz (Ferrari) n'est plus le seul favori évident dans la course à la pole position du Grand Prix de Belgique. Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) sanctionnés pour l'utilisation de pièces de moteur au-delà des limites réglementaires, l'Espagnol avait bien démarré son week-end à Spa-Francorchamps, vendredi, en réalisant notamment le meilleur tour des essais libres 1, pendant que Sergio Pérez (Red Bull) accumulait les contrariétés. Dixième des deux sessions, le Mexicain a réagi lors du dernier entraînement, samedi, en accomplissant le tour le plus rapide en 1'45"047. En pneus "tendre", peu avant la fermeture de la piste, et sans établir aucun meilleur temps partiel dans les trois secteurs.

Pas réputé pour sa vitesse sur le tour unique, auteur d'une seule pole position en carrière, "Checo" a surtout coupé l'herbe sous le pied de son leader, Max Verstappen, qui venait de tourner le plus vite, sous un ciel menaçant. Au final, le Mexicain a battu le champion du monde en titre de 0"137.

Vendredi, les RB18 avaient fait forte impression. Et les essais libres 3 ont confirmé ce sentiment puisque Carlos Sainz (Ferrari) n'a pu s'approcher d'elles à moins de 0"777. A sa décharge, le Madrilène a réalisé son chrono en pneus usés.

Une opportunité pour Vettel et Gasly

Dans le sillage de ces trois-là, les outsiders habituels ont pris place : Lando Norris (McLaren) à 0"918, Fernando Alonso (Alpine) à 1"014, George Russell (Mercedes) à 1"024 et Charles Leclerc (Ferrari) à 1"073. Cependant, les deux derniers cités peuvent s'avouer déçus par leurs prestations. George Russell (Mercedes) n'a visiblement pas résolu les problèmes de température d'exploitation rencontrés par son équipe la veille - en atteste aussi la 12e place de son coéquipier Lewis Hamilton - et le Monégasque a tapé au virage n°12 en fin de session, endommageant le côté droit de sa F1 75.

Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas et Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas) également relégués en fond de grille dimanche, il faut regarder avec attention la suite du classement, car il sera plus facile que d'habitude d'aller chercher de gros points. Sebastian Vettel (Aston Martin), 8e, et Pierre Gasly (AlphaTauri), 10e, figurent parmi ceux-là. Et même Daniel Ricciardo (McLaren), 11e.

