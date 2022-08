Max Verstappen a offert une improbable consécration à Mario Kart dimanche à Spa en compromettant la course de Charles Leclerc . A l'aide d'un piège sournois comme dans le célèbre jeu de Nintendo ; par deux fois, mais de façon totalement involontaire.

Après le Grand Prix de Belgique, Mattia Binotto, le directeur d'équipe de Ferrari, a révélé qu'un tear off, balancé par-dessus bord par le Néerlandais, a causé la perte de son pilote Monégasque.

Quinzième au départ de la quatorzième manche du Mondial, juste devant la F1 75 n°16 du pilote de la Principauté, le champion du monde en titre a en effet détaché une visière de protection dans le premier tour, afin de retrouvé une vision parfaite dans son casque. Et ce bout de plastique, que les pilotes font tous installer en plusieurs exemplaires sur leurs casques, est allé se ficher dans l'écope avant droite de la Ferrari de "Charlot", qui le suivait.

Ce dernier a de suite compris ce qui arrivait. Voyant la température de son disque de frein monter dangereusement, il s'est arrêté à son stand au 3e des 44 tours. Reparti fond de peloton, il a attaqué une course difficile qui devait le conduire à la cinquième place. Jusqu'à ce qu'il ne décide de rentrer dans le 43e des 44 tours pour prendre des pneus "dur" afin de battre le meilleur tour en course et prendre le point bonus au leader de Red Bull.

0,1 km/h trop vite dans la pit lane

Qui a provoqué sa perte une seconde fois. "La raison pour laquelle nous avons été pénalisé pour excès de vitesse dans les stands, c'est que nous ne pouvions pas utiliser nos capteurs habituels, a expliqué le manager italo-suisse, à AutoHebdo. Ils ont cessé de fonctionner après dans la surchauffe de la roue avant-droite. Cela est lié au tear-off de Max Verstappen, qui est venu se nicher dans l'écope de Charles en début de course."

"C'était vraiment, vraiment limite, a-t-il ajouté, à The Race. Je pense que ça s'est joué à un dépassement à 0,1 km/h près dans la pit lane, malheureusement."

L'excès de vitesse de 0,1 km/h a coûté une pénalité de 5 secondes à Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé sixième à l'avantage de Fernando Alonso, qu'il avait dû repasser après son arrêt, dans le dernier tour. Et malheureusement, "Charlot" a aussi échoué à établir le meilleur tour dans l'ultime boucle. Peut-être à cause du dépassement qu'il a du effectuer sur l'Alpine de l'Espagnol. Car il lui a manqué 0"6 pour coiffer Max Verstappen au poteau.

