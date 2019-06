Au moins Valtteri Bottas fait le job, car sans ça on s'orienterait vers une nouvelle pole position de Lewis Hamilton, au Castellet. Samedi, le Finlandais de Mercedes a établi en 1'30"159 le tour le plus rapide des derniers essais libres du Grand Prix de France, préfigurant un duel avec son coéquipier pour la première place de la grille de départ de la 8e manche du Mondial, à partir de 15h.

Sous un soleil de plomb, la piste était à 48°C en début de session, le natif de Nastola a montré qu'il était prêt à relever le challenge en battant le Britannique de 0"041. Vendredi soir, l'équipe quintuple championne du monde en titre avait expliqué qu'il avait trouvé de meilleurs réglages sur sa W10, à la fois sur un tour et sur long relais, et qu'il en tirait une plus grande facilité au volant. C'est encore l'impression qu'il a dégagé samedi et ça tombe plutôt bien pour lui, qui doit stopper l'hémorragie après avoir concédé 30 points à #LH44 lors des trois dernières courses.

Pour autant, il ne faudrait pas croire que Mercedes ne souffre pas sur le plateau varois. La température de la piste accélère l'usure des gommes "tendre" comme sur les monoplaces de la concurrence, au point de ne pas tout à fait tenir un tour. C'est notamment ce qui a encore fait la différence avec les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, respectivement troisième à 0"446 et quatrième à 0"474. Mais si les machines de Maranello font encore illusion, il n'en est pas de même pour les Red Bull de Max Verstappen et Pierre Gasly, bloquées au cinquième et sixième rangs à 1"379 et 1"440.