C’était beau à voir. Moins aériens que vendredi, les pilotes Ferrari ont pour une fois joué le coup de la tactique d’équipe efficace lors de la Q3 de la séance de qualifications du Grand Prix de France, samedi après-midi sur le circuit du Castellet.

Ad

Grand Prix de France Hamilton et Mercedes, la douche froide : "Nous avons beaucoup de travail à faire" IL Y A 18 HEURES

Grâce à l’aspiration offerte par Carlos Sainz à deux reprises, Charles Leclerc est allé chercher la 7e pole position de sa saison 2022, la 16e au total. Voilà Charlot à hauteur de… Max Verstappen, qui a été impuissant face au petit plus des Ferrari. Le Batave a terminé à 0"304 du pilote de la Scuderia. Oui, mais voilà, l'état-major de Red Bull semble confiant pour la course. L'écurie autrichienne va compter sur la dégradation des pneus très importante pour faire la différence dimanche.

Grande Carlos

"Grande Carlos !", s’est exclamé Charles Leclerc après l’acquisition définitive de la pole. Le pilote Ferrari a certes pu compter sur l’aide de son coéquipier, envoyé en fond de grille pour un 4e changement des éléments moteur, mais laissé en piste pour spécifiquement ce coup tactique, mais il a aussi piloté à la perfection dans les secteurs 1 et 2. Cette nouvelle pole a confirmé que le Monégasque était le meilleur dans l’exercice sur le plateau cette saison et le meilleur avec Lewis Hamilton tout court.

Tout s’est passé dans le secteur 3, dans le double droite du Petit Beausset et le dit virage où Sainz a accompli son œuvre et offert un push de vitesse en plus à son coéquipier, avant de ranger sa Ferrari, le tout en restant dans les règles. Il fallait bien ça car Red Bull était plus rapide en vitesse de pointe.

Hamilton et Mercedes, encore les meilleurs des autres

Derrière tout ce beau monde, on a retrouvé les forces en présence du week-end. Seul Sergio Pérez est sorti du formol en passant à la 3e place avec un temps pas affreux (0"463). S’il est en difficulté sur le tracé français, le Mexicain sera d’une grande aide dimanche pour MV77, alors que Sainz va devoir jongler avec le trafic.

Pas à la fête en FP3, Lewis Hamilton a retrouvé du jus en Q3 et pris la 4e place, mais loin de Leclerc à 0"893. Lando Norris a lui piqué sur le gong la P5 à George Russell. Une bonne surprise pour McLaren qui ne visait pas Q3. Mais chez Mercedes, on s’attend à un bon rythme de course après avoir limité la casse sur le tour rapide. Probable qu'ils soient un peu seuls pendant le GP.

Fernando Alonso a lui sauvé les meubles pour Alpine à domicile en prenant la 7e place. Une bagarre avec la McLaren de Norris et probablement celle de Daniel Ricciardio (11e, mais qui partira 9e) fera l’attraction des fans des Bleus et rose dimanche. Esteban Ocon, 12e de la séance et 10e sur la grille, sera de la partie si Alpine trouve de l’équilibre et de la fiabilité. McLaren - Alpine, à égalité au Championnat constructeur, c’est l’autre match de cette seconde partie de saison.

Par contre, pour Pierre Gasly le GP à domicile a viré au cauchemar. Aérien vendredi avec ses nouveautés, le Français a plongé samedi en étant sorti en Q1 pour 16 millièmes. En difficulté avec sa monoplace, le pilote Alpha Tauri n’a rien pu faire pour aller plus loin. Plus que jamais, cette voiture est un mystère. Tsunoda a lui filé en Q3 pour une 8e place.

Charles Leclerc steht zum siebten Mal in dieser Formel-1-Saison auf der Pole Position Crédit: Getty Images

Grand Prix de France Sainz et Leclerc devant en FP2, Verstappen et Mercedes ont du boulot HIER À 16:09