Charles Leclerc est décidément maudit. Alors qu’il menait tranquille ce Grand Prix de France, le pilote Ferrari a été victime d’une sortie de piste au 18e tour et a dû abandonner la course. Le Monégasque a perdu l’arrière de sa Ferrari à la sortie de Signes et celle-ci est allée frapper le mur assez violemment.

Si le pilote de la Scuderia n’a rien eu, il a crié sa frustration à la radio avec un "Noooooooon", très audible. Il a ensuite accusé la pédale d’accélérateur d’avoir provoqué cette sortie. La même pédale qui lui avait donné des sueurs froides en Autriche.

Avant de sortir de la piste du circuit Paul Ricard, Leclerc avait résisté au coup de pression de Max Verstappen lors des premiers tours de course et forcé le Néerlandais à tenter l’undercut. Resté sur la piste avec des gommes abimées, Charlot a ensuite connu le funeste sort que l’on connait. Alors qu’il visait un retour sur MV77 au classement, CL16 va devoir constater les dégâts si le Batave l’emporte.

