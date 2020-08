Hamilton : "Ça peut paraître surprenant mais j'étais plutôt tranquille dans le dernier tour"

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas vraiment vu venir sa crevaison du dernier tour, dimanche à Silverstone. Et il n'a pas non plus paniqué au moment de finir sur trois roues.

Dimanche à Silverstone, Lewis Hamilton a fait un dernier demi-tour de piste avec une roue crevée pour mériter sa septième victoire dans son Grand Prix national, un nouveau record dans le genre. Certains verront dans cette issue le seul fait de la chance, d'autres un simple retour des choses.

Le film de la course

En 2013, le nouveau pilote de Mercedes roulait en tête du Grand Prix de Grande Bretagne lorsque sa Flèche d'argent avait été frappée par l'une des nombreuses crevaisons qui avait affectées le peloton. Pirelli, déjà le fournisseur à l'époque, avait chargé les équipes victimes de toutes les malfaçons et il y avait du vrai là-dedans : inversion du pneu arrière gauche avec l'arrière droit, pression trop faible, carrossage excessif et passages sur les vibreurs.

Vendredi, la température élevée de la piste (50°C) avait affolé les batteries d'ingénieurs dans la pit lane mais samedi avait marqué un retour à la normale (31°C). Dimanche, le mercure se situait au milieu de cette fourchette (38°C), ce qui n'avait pas l'air d'inquiéter outre-mesure. L'inquiétude a commencé à poindre après 40 tours - sur les 52 au programme - lorsque l'on a entendu Valtteri Bottas (Mercedes) rapporter des vibrations à la radio, puis Carlos Sainz (McLaren). Des cloques étaient en train de dégénérer en découpant une large bande sur les pneus de la W11 n°77.

Hamilton n'a pas éveillé de soupçon chez Verstappen

Pour le Finlandais, la sanction est tombée au 50e tour. Mercedes ordonna alors à son coéquipier de se dispenser de tenter de battre le meilleur tour en course. Dans la boucle suivante, c'était au tour de l'Espagnol de l'écurie de Woking de finir son 51e tour au ralenti, sur trois roues. Puis au 52e et dernier, celui de Lewis Hamilton. Ce qui fut une surprise car ses gommes ne paraissaient pas à l'agonie. Dans le cas contraire, Max Verstappen (Red Bull) ne serait peut-être pas rentré pour changer d'enveloppes afin de chasser le point du meilleur tour. Et il aurait évidemment rattrapé sans difficulté la voiture leader.

"Jusqu'à ce dernier tour, tout se passait bien au niveau de la gestion des pneus, a expliqué Lewis Hamilton. Valtteri m'a vraiment poussé dans mes retranchements. Quand j'ai entendu que son pneu avait crevé, j'ai regardé les miens. Tout avait l'air d'aller : la voiture continuait de tourner sans problème. J'ai quand même relâché mon rythme mais en voyant la forme de mon pneu (avant gauche) changer, ça m'a choqué."

Le résultat d'une lutte fratricide chez Mercedes

Pas confortable de finir sur trois roues. "A la fin, j'essayais de ne plus taper dans les freins et de ramener la voiture comme ça, a-t-il précisé. J'essayais de garder de la vitesse. J'avais peur de casser l'aileron car je voulais réussir à tourner. Ça peut vous paraître surprenant mais j'étais plutôt tranquille dans le dernier tour : mon ingénieur (Peter Bonington) m'informait de mon avance avec la voiture suivante. J'ai bien réussi à négocier l'enchaînement Becketts-Maggots-Chapel. Je savais que l'écart se réduisait. Et puis, j'ai pu tourner dans les deux derniers virages. Je n'avais jamais vécu une situation pareille. Mon cœur s'est presque arrêté..."

"En Formule Renault, une suspension avait cassé et j'avais fini sur trois roues, a encore précisé l'Anglais, au micro de Canal+. Mais là, je pouvais tourner. Ce fut certainement le tour le plus compliqué de ma carrière. A chaque fois que j'accélérais, j'avais peur que le pneu explose. Ça ne tournait pas très bien dans les virages à droite."

Tout cela ne serait sûrement pas arrivé si les pilotes de Mercedes ne s'étaient livrés une farouche bataille en tête. En tête depuis le départ, Lewis Hamilton n'a jamais été tranquille. Preuve de sa détermination, il a établi le meilleur tour dès le restart du sixième passage, à la fin d'une première période de voiture de sécurité suite à l'accident de Kevin Magnussen (Haas), heurté par Alexander Albon (Red Bull) dans le premier passage. Lewis Hamilton a sans cesse attaqué pour maintenir son avance au-delà de la seconde, histoire de tenir son coéquipier hors de sa zone DRS. Et il a recommencé à partir du 19e tour, après six tours de régime de voiture de sécurité, après le crash de Daniil Kvyat (AlphaTauri). En fait, ce fut une surenchère : Hamilton a battu neuf fois le meilleur chrono en course, et Bottas lui a répondu cinq fois.

C'est finalement tout à l'honneur de Mercedes d'avoir voulu offrir ce spectacle sans abréger les débats. Ce qu'elle aurait pu faire très facilement.

