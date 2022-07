Mars 2020. La pandémie de coronavirus s'abat sur l'Europe entière. Le gouvernement britannique ordonne vite le confinement. La Formule 1 est peut-être un sport internationalisé, mais Mercedes ne déroge pas à la règle. Sur le campus de Brackley, à une grosse heure de Londres, les usines sont mises à l'arrêt. En pleine campagne anglaise, c'est le futur proche d'une des références de domination dans le sport mondial au XXIe siècle qui se joue.

Près de deux ans et demi plus tard, le Covid-19 semble derrière nous (encore que). Mais dans le QG des Flèches d'argent, ses conséquences sont encore bien visibles. Bien malgré lui, le virus a fait passer Mercedes, pourtant alors au plus haut des cieux du sport automobile, dans une nouvelle ère. "Nous fonctionnions comme une usine à l'ancienne jusqu'alors, tout le monde se voyait, partageait, échangeait ici" nous explique Michael Taylor, responsable informatique de l'écurie. Privé de l'accès à sa forteresse, que Mercedes a bien voulu nous offrir le plaisir rare de la découverte, l'écurie doit se réorganiser et revoir ses plans.

Un air de Minority Report pour des gains majeurs

Mars, c'est le début d'une nouvelle saison, la fin des tests hivernaux et tous les ultimes réglages pour rendre la nouvelle mouture de la monoplace performante. Mais sans ses outils et éloignés de toutes ses précieuses données, impossible de faire évoluer quoi que ce soit. Comme tout le monde, Mercedes se met au télétravail. Un déclic. "Du jour au lendemain ou presque, on est passé de 60 à 650 personnes connectées en même temps" se rappelle Michael Taylor. Pas moyen alors de rester une entreprise "comme les autres" à communiquer par mail ou par téléphone. Trop lent, trop peu concret pour échanger à distance sur des sujets aussi techniques que l'angle d'un aileron ou la structure d'un composant.

Débute alors un partenariat que Mercedes espère à même de bouleverser la donne avec l'entreprise TeamViewer. Spécialisée dans les logiciels de connectivité, qui permettent de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance, l'entreprise a diversifié son potentiel pour décupler celui de ses clients, comme la formation britannique. Depuis mai 2021, TeamViewer a amené la robotisation et l'automatisation des machines au sein du quotidien de Mercedes pour en améliorer les performances.

L'usine de l'écurie Mercedes, à Brackley, en Angleterre Crédit: Getty Images

Il ne suffit plus que d'une paire de lunette avec caméra et micro, pour pouvoir former à distance un mécanicien à la conception ou au maniement d'une nouvelle pièce. Ou encore de tablettes avec réalité augmentée pour pouvoir envisager en 3D et à échelle agrandie la voiture, peu importe où vous vous situez. Pour avoir pu essayer cette technologie en condition, le rendu est assez bluffant. Un autre test enfantin en l'apparence se veut tout aussi parlant. L'aide d'un mode d'emploi retranscrit en relief devant soi nous permet de terminer un casse-tête en moins d'une minute, contre plus de deux avec notre simple tête. Imaginez désormais le même procédé avec une boîte de vitesses…

"Le temps, notre bien le plus précieux"

En plein contexte de travail à distance, cette connectivité permanente a permis à Brackley de pouvoir tourner à plein régime 24h/24, même quand son personnel reste à domicile. Ces milliers de tests supplémentaires réalisés par rapport aux années précédentes poussent un peu plus les réflexions en amont de la saison. Et la tâche ne s'arrête pas là une fois les week-ends de Grand Prix lancés.

"Les mécaniciens dans le stand ont ces outils qui leur permettent d'avoir plus de données sous leurs yeux pour améliorer encore notre capacité à prendre des décisions. Pendant les qualifications, on voyait les pilotes avoir deux écrans que l'on descendait devant leur casque avec les temps et les images, mais avec peu d'échanges avec leurs ingénieurs. Désormais, la réalité augmentée nous permet d'avoir plus d'informations à donner par exemple à Bono (Peter Bonnington, ingénieur de Lewis Hamilton), qui peut échanger directement avec Lewis et agir plus vite pour corriger ce qui ne va pas. Le temps, c'est notre bien le plus précieux, et notre plus grand défi."

Mercedes veut continuer à innover

Lors des week-ends de Grand Prix comme à Silverstone de vendredi à dimanche, ce temps devient plus crucial encore. Si un problème est détecté lors des essais libres, plus besoin de relais entre le garage et l'usine de Brackley. Un mécanicien repère la panne, la répare et envoie depuis les stands des centaines de tests et de simulations qui seront gérées depuis les locaux principaux de l'écurie. Dans des batailles à coups de millièmes de secondes, rien ne tient du détail. "Même si ce ne sont que des petites améliorations, on parle d'entreprises si grandes qu'elles ont forcément des répercussions et cela fait la différence", précise Oliver Steil, PDG de Teamviewer.

Outil de communication entre sine et garage, mais aussi moyen d'interagir avec les fans, ou outil de formation à distance… Ces nouvelles solutions techniques visent à maintenir Mercedes comme vainqueur de la bataille technologique, en dépit de performances en retrait avec la nouvelle réglementation. "Gagner tous les ans, c'est un challenge monstrueux. Mais il y a toujours d'énormes opportunités de s'améliorer, assure Michael Taylor. Même dans les entreprises les plus à la pointe au monde, il y a toujours la possibilité de gagner 5, 10, 15% d'efficacité. Et en F1 plus qu'ailleurs, si vous n'innovez pas, vous ne faites pas du surplace, vous reculez, parce que le monde autour de vous, lui, continuera d'avancer. S'appuyer sur ce que l'on fait depuis 3-4 ans, ce n'est pas une option."

A Silverstone, Mercedes est à la maison puisque le circuit se situe à tout juste un quart d'heure de Brackley. Les Flèches d'Argent vont essayer de rattraper le temps perdu du début de saison. Cela tombe bien, il se murmure en interne que la bonne formule est toute proche d'être trouvée question performance. Une autre réalité que Mercedes voudrait voir augmenter.

