GRAND PRIX DE HONGRIE - Lewis Hamilton a déjà remis les choses en ordre. Bouté hors du podium lors du premier Grand Prix de la saison, le sextuple champion du monde a remporté les deux suivants pour prendre la tête du classement pilote. Après trois épreuves, il devance son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas de 5 points. Les Ferrari de Charles Leclerc (7e) et Sebastian Vettel (10e) sont loin.

Il n'a pas tardé à rétablir la hiérarchie. Lewis Hamilton, sextuple champion du monde et triple tenant du titre, a pris la tête du classement pilotes lors du troisième Grand Prix de la saison. Après avoir perdu le podium de peu lors de l'ouverture des débats - 4e à la suite notamment d'une pénalité -, il a pris sa revanche en Autriche, puis il a à nouveau gagné ce dimanche en Hongrie.

La tête d'affiche de Mercedes devance son coéquipier et lauréat du premier GP de l'exercice, Valtteri Bottas (2e), de 5 points. Max Verstappen, héroïque 2e sur le Hungaroring, complète le podium.

Derrière, c'est Lando Norris (McLaren), qui est le plus proche de la boîte, du haut de ses 20 ans. Charles Leclerc et Sebastian Vettel figurent quant à eux, respectivement, au 7e et au 10e rangs. A des hauteurs indignes de l'ambition de Ferrari. La Scuderia n'est ainsi que 5e d'un classement constructeurs survolé par Mercedes.

Top 10 du classement pilotes :

1. Lewis HAMILTON Mercedes 63 points 2. Valtteri BOTTAS Mercedes 58 3. Max VERSTAPPEN Red Bull 33 4. Lando NORRIS McLaren 26 5. Alexander ALBON Red Bull 22 6. Sergio PEREZ Racing Point 22 7. Charles LECLERC Ferrari 18 8. Lance STROLL Racing Point 18 9. Carlos SAINZ McLaren 14 10. Sebastian VETTEL Ferrari 9

Top 10 du classement constructeurs :

1. MERCEDES 121 points 2. RED BULL 55 3. MCLAREN 40 4. RACING POINT 40 5. FERRARI 27 6. RENAULT 12 7. ALPHA TAURI 7 8. ALFA ROMEO 2 9. HAAS 2 10. WILLIAMS 0

