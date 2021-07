Pas de jaloux ! Après les meilleurs temps de Max Verstappen (Red Bull) et de Valtteri Bottas (Mercedes) hier lors des deux premières séances d'essais au Hungaroring, Lewis Hamilton a réclamé et raflé la part du lion dans les ultimes Libres, ce samedi midi. Dans son jardin, où il a signé huit succès, le septuple champion du monde a glissé son nom en tête de la feuille des temps en 1'16''826, malgré la pression du lion néerlandais. Il devance ce dernier de 0''088 et son coéquipier finlandais de 0''229. A noter que le trio de tête a effectué l'intégralité de la séance en gommes tendres.

En balance ce week-end sur un circuit assez lent et sinueux, peu favorable à leur monture, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont respectivement pris les 4e et 5e places. De quoi rassurer quelque peu le pilote espagnol, qui était l'un des premiers à sortir en piste pour tester son nouveau moteur, installé cette nuit après que son écurie a détecté une alerte sur sa précédente unité de puissance. Sainz a notamment signé le deuxième chrono provisoire de la séance, avant qu'elle ne soit interrompue quelques minutes par le crash de Mick Schumacher et le drapeau rouge qui en découlait.

Grand Prix de Hongrie "La limite a été franchie" : Les tensions restent vives entre Red Bull et Mercedes IL Y A 16 HEURES

Regain de forme bienvenu également pour McLaren, à deux heures des qualifications. Lando Norris et Daniel Ricciardo, P9 et P13 hier, ont placé leur monoplace en 6e et 8e positions, séparés par Sergio Pérez (Red Bull). Les Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Esteban Ocon (Alpine), fringants dans la deuxième séance d'essais libres (P6 et P4), ont chuté dans la deuxième partie du classement (P11 et P12), devant Sebastian Vettel (Aston Martin) et Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Grand Prix de Hongrie Libres 2 : Mercedes reprend la main, Ocon surprend IL Y A UN JOUR