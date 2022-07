La journée des surprises ! Après le meilleur temps de Nicholas Latifi (Williams) sous la pluie, à la régulière, au terme d'un beau combat contre Charles Leclerc (Ferrari) et tous les cadors du plateau, George Russell (Mercedes) a conquis la pole position du Grand Prix de Hongrie, samedi sur le Hungaroring, sur le sec.

Sur le tracé qui paraissait peut-être le moins favorable à sa W13, friande de grandes courbes rapides et a priori beaucoup moins à l'aise dans les virages serrés du tourniquet hongrois. Et puis, Mercedes avait passé une journée apocalyptique vendredi, en transformant sa Flèche d'argent en véritable laboratoire pour des tests tous azimuts… plus en vue de 2023 que de la qualification du Grand Prix de Hongrie.

Un dernier tour de folie pour Russell

Son coéquipier Lewis Hamilton, octuple vainqueur de l'épreuve Magyar, avait quand même intrigué en sonnant la charge en Q1 mais on pensait que son meilleur temps n'était que de circonstances, que les gros bras de la saison 2022 allaient reprendre la main. Cela a d'ailleurs été le cas puisque Max Verstappen a dominé la Q2, avant de sortir du jeu en Q3 à cause d'un problème de DRS le privant de puissance juste avant son run décisif.

Mais on se disait que quelque chose avait peut-être changé, avec une piste lavée par la pluie et une température au sol environ 25°C inférieure à celle de la veille. Largement de quoi rebattre les cartes, du moins transcender cette W13 considérée comme mal née. Carlos Sainz (Ferrari) en pole position en 1'17"505 après la première série de tours rapides en Q3, George Russell (Mercedes) est soudain apparu, comme par magie, au deuxième rang, à 0"463.

De quoi faire un beau coup, mais a priori pas aller chercher la "rossa" n°55 de l'Espagnol dans le money time. Tout le monde se trompait. Lle jeune anglais en avait encore sous la pédale, et pendant que son prestigieux coéquipier se loupait, l'ex-pilote Williams sortait un tour époustouflant en 1'17"377 pour arracher sa première pole position en carrière, pour 0"044 face au Madrilène. La première de la saison aussi pour Mercedes.

