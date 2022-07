Il avait crevé l'écran dans la Mercedes de Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir 2020, en menant devant son coéquipier de circonstances Valtteri Bottas. L'Histoire s'était mal terminée et, de retour chez Williams, il avait traîné ses crashes à Imola, tout seul pendant une neutralisation en 2020, et avec Valtteri Bottas en 2021, comme des boulets. Mais l'Angleterre ne l'avait pas surnommé "Mister Saturday" pour rien. Pour une bonne et une mauvaise raison. Capable de sortir la Williams de sa torpeur en qualif, avec à la clé une deuxème place sur la grille à Spa et une troisième à Sotchi. Sans jamais confirmer le dimanche, excepté à l'ubuesque Grand Prix de Belgique, l'an passé.

Promu chez Mercedes cette saison, il est devenu un pilote fiable, se classant à chaque fois dans le top 5. Sauf à Silverstone, à cause de son abandon consécutif à l'accident de Gugnyu Zhou (Alfa Romeo). Tenant en respect son prestigieux coéquipier en qualification (6-6), il attendait un coup d'éclat pour faire véritablement son entrée dans le club des pilotes reconnus. Il y est désormais parvenu avec cette pole position sensationelle, sortie de nulle part , samedi au Hungaroring. Au bout d'un tour d'anthologie, vu le niveau de la Mercedes cette saison, le Britannique de 24 ans, natif de King's Lynn, a réussi un coup prodigieux, digne des espoirs placés en lui par son patron, Toto Wolff, qui ne se pose plus la question de son choix.

"A bloc pour la victoire !"

"Je suis aux anges !, s'est exclamé GR63, à chaud. Hier a été notre pire vendredi de l'année, nous avions tellement travaillé dans savoir sans quelle direction aller. Puis, il y a eu ce dernier tour : j'ai pris un super virage n°1, puis un super n°2, puis les chronos tombaient, tombaient. En coupant la ligne d'arrivée, j'ai regardé l'écran et j'ai vu P1. Ce fut un sentiment incroyable !"

Mais, lucide sur ses chances de victoire sur 70 tours, il a ajouté : "On doit étudier ça pour comprendre d'où ça vient. On va y aller absolument à bloc pour la victoire !"

Quant à Lewis Hamilton il a été battu avec les circonstances de la technique. "J'ai essayé d'ouvrir le DRS et il ne s'ouvrait pas, c'est un peu de malchance, a déclaré l'homme aux huit victoires-record en Hongrie. C'était un super feeling, la pole ou la première ligne était à notre portée, assurément. Cela aurait été énorme de faire la 1re ligne pour l'équipe, mais ce sont des choses qui arrivent. Féliciations à George. Il a fait un travail sensationnel et c'est un résultat genial pour le team. Vu tout ce que nous avons traversé, c'est énorme et je suis si content pour tout le monde. C'est énorme et nous ne nous y attendions vraiment pas."

"Nous avons toujours été largués sur le tour unique"

"Nous allons noter tout ce que nous avons fait ce matin, y compris tout ce que nous avons mangé et bu pour le reproduire, a plaisanté Toto Wolff, sur le plateau de Sky Sports, le diffuseur britannique de la Formule 1, avant de redevenir sérieux. La vérité, c'est que nous avons vu dès le début de la qualification que nos pneus étaient dans la bonne fenêtre et que la voiture était équilibrée. Ils ont très bien piloté, puis ont gagné en confiance d'un run à l'autre et voilà le résultat."

"En ce moment, on voudrait pleurer de joie pour la pole position, mais on sait également que la voiture de Lewis était bonne pour être aussi pour ça, a poursuivi le patron autrichien. C'est vraiment un constat doux - très, très amer. C'est un résultat solide : nous avons toujours été largués sur le tour unique, et maintenant nous sommes en pole. Alors voyons ce que l'on pourra faire dimanche. Si on a le rythme, j'ai l'impression qu'on pourra s'amuser devant."

