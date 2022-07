La scéne a paru interminable pour lui, son équipe et tous ses supporters. "Je n'ai pas de puissance", a commencé par indiquer Max Verstappen (Red Bull), très calme, dans le tour de préparation qui devait précéder son dernier assaut au chrono, samedi lors de la qualification du Grand Prix de Hongrie. Après que son ingénieur, Giampiero Lambiase lui a conseillé une procédure, le Néerlandais a répété à la radio, sans s'énerver : "Pas de puissance". Puis a conclu sur "Ça ne marche pas" pour acter sa capitulation.

Ad

Grand Prix de Hongrie Russell cherche à "comprendre d'où vient" sa pole, Hamilton trahi par son DRS IL Y A 2 HEURES

Le plus véloce en Q2, le champion du monde en titre pouvait viser la pole position de la treizième manche de la saison, au Hungaroring. Aurait pu. Auteur du septième temps lors de son premier run en Q3, le pilote de la RB18 n°1 s'est fait doubler par ses neuf adversaires. Bilan : un dixième temps sur l'un des deux circuits du championnat - avec Monaco - où la place sur la grille est d'une importance, vu l'impossibilité de dépasser. Bref, un coup dur qui a laissé pantois Red Bull, déjà choqué par l'échec de Sergio Pérez en Q2 (11e). Et un coup d'arrêt peut-être dans l'irrésistible progression du n°1 mondial batave, niché 63 niveau au-dessus de Charles Leclerc (Ferrari) au championnat du monde.

Pérez pas à l'aise dans la voiture

Max Verstappen avait abandonné deux fois en début de saison suite à des défaillances d'éléments annexes sur son moteur, sans conséquences. Mais là, il ignorait à l'heure où a pris fin la qualification l'étendue des dégâts et la nature du mal. "Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je suis sorti des stands et il n'y a pas eu d'arrivée de puissance, nous n'avons pas pu le réparer, a-t-il dit. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions sur la piste, je vais discuter avec l'équipe et j'espère que tout est réparable. C'est frustrant de commencer en P10 après des qualifications aussi positives, nous avions l'air compétitifs et nous avions un bon rythme. Bien que nous ayons un léger avantage de points (sic), on veut toujours démarrer devant. C'est difficile de doubler ici et se faire un chemin dans le trafic, donc nous devrons être patients."

"J'ai dû utiliser un deuxième train de pneus en Q2 parce que mon premier tour a été supprimé pour les limites de piste (au virage n°5), puis j'ai récupéré mon temps mais cela a déjà eu un impact sur notre séance, a commenté "Checo" Pérez, battu pour la dixième fois par son coéquipier sur le tour unique cette saison. C'était une situation un peu étrange. Quand j'ai recommencé, Kevin (Magnussen) s'est mis en travers de ma route au virage 2, j'ai donc perdu quelques dixièmes car j'ai dû aller très loin dans le virage et je n'ai pas pu récupérer le temps perdu le reste du tour. Malheureusement, je n'ai pas pu faire beaucoup plus. Ce n'était pas une grande qualification pour moi. Je n'ai pas de bonnes sensations dans la voiture pour le moment."

"Max avait une chance de faire une pole"

"Ce fut une qualification décevante, a dit Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. Premièrement parce que nous avons perdu Checo en Q2 après avoir rencontré du trafic, deuxièmement parce que Max a souffert de problèmes techniques. Nous avons senti que Max avait une chance de faire une pole, il semblait beaucoup plus heureux qu'il ne l'était hier avec l'équilibre de la voiture. Cependant, une gêne lors du premier run de Q3 l'a mis sur la défensive puis un problème lié à la puissance lors du second run l'a empêché de faire un temps au tour représentatif. Félicitations à George Russell pour sa toute première pole position."

Mark Webber et Daniel Ricciardo, seuls vainqueurs pour RBR en Hongrie, respectivement en 2010 et 2014, vont sans doute devoir patienter pour voir arriver un nouveau vainqueur dans leur club.

Grand Prix de Hongrie Russell, divine surprise ! IL Y A 4 HEURES