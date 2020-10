Grand Prix de l'Eifel

A 21 ans, Mick Schumacher devait faire à domicile ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix chez Alfa Romeo, après avoir participé à des essais privés en F1, mais la météo en a décidé autrement. Il passera tout de même le week-end en immersion au sein de l'écurie afin d'observer son fonctionnement et le quotidien des pilotes titulaires. "Je vais essayer d'en tirer le plus d'informations possible pour moi-même", s'est-il promis lors d'un point presse virtuel.