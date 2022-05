D'ordinaire, les polémiques qui émergent du paddock sont relatives à des faits de course, à la conduite jugée trop agressive de l'un ou encore à l'aileron trop flexible de l'autre. Dans ce contexte, il est normal d'être surpris par la récente passe d'armes entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Niels Wittich (directeur de course de la FIA), survenue en marge du Grand Prix de Miami. Il est reproché au septuple champion du monde de porter des bijoux en course, ce qui est interdit par mesure de sécurité depuis 2005, même si cela n'a jamais vraiment été appliqué. Sebastian Vettel (Aston Martin), lui, se moque éperdument de ce débat, et il l'a fait savoir. À sa manière.

C'est juste amusant que l'on continue d'en parler

Vendredi, le pilote allemand s'est ainsi rendu à la deuxième séance d'essais libres en portant un caleçon par dessus sa combinaison. Une référence à un autre point de réglement, à savoir l'obligation de mettre des sous-vêtements ignifugés. Une façon, surtout, de revendiquer son désintérêt par rapport à la polémique du moment. "C'était juste une moquerie. Je n'en ai rien à faire, mais c'est juste amusant que l'on continue d'en parler", a affirmé à Motorsport l'homme aux 53 Grands Prix remportés.

Samedi, celui qui n'a pu faire mieux que 14e lors des premières séances d'essais libres tentera au moins d'accrocher une place en Q2 sur le circuit floridien, nouveau venu sur la planète F1. Hamilton, lui, est parvenu à un accord avec la FIA : il ne portera pas ses bijoux ce week-end et retirera son piercing nasal avant le 29 mai.

