Mercedes s'est battu pour être la quatrième force du plateau, vendredi lors de la première journée du Grand Prix de Monaco. Derrière les Ferrari, les Red Bull et la McLaren de Lando Norris, qu'elle motorise, la firme à l'Etoile n'a pu viser que la sixième place, seulement dans la seconde séance d'essais libres, grâce à George Russell. Sans faire de miracle sur ce circuit où la part du pilote est plus importante qu'ailleurs. Huitième de la première session, à 0"680 de Charles Leclerc, le jeune Anglais que l'on s'habitue à voir rouler devant Lewis Hamilton, a remonté de deux crans lors de la séance suivante, à 0"750 de la Ferrari n°16.

Ad

Plus qu'ailleurs aussi, les pilotes et le staff ont vite compris où se situaient les paquets de dixièmes perdus en court de route sur le premier vrai tracé urbain du championnat du monde.

Grand Prix de Monaco Pour Verstappen, un virage n°1 qui pose problème IL Y A 2 HEURES

"Il est clair que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en termes de performances, a dit George Russell. Monaco est un circuit très délicat avec ces voitures : elles sont très rigides pour que l'aéro fonctionne. Il n'est donc pas facile de pousser la voiture à la limite sur un circuit urbain cahoteux comme celui-ci. Il faut avoir un peu plus de respect que d'habitude pour le circuit, et il y a des endroits où les deux roues avant se soulèvent presque du sol ! Nous avons du travail à faire pendant la nuit pour voir comment nous pouvons rendre la conduite un peu plus facile."

Du grip pour attaquer

"Devant, les Ferrari sont à nouveau en forme : nous avons vu à Imola à quel point elles sont bonnes sur les bordures, et cela joue aussi en leur faveur ici. Samedi, nous devons au moins être les meilleurs derrière Ferrari et Red Bull", a-t-il espéré.

"Je me suis battu pour faire un tour clair et c'était une expérience très différente des années précédentes ici, a raconté Lewis Hamilton, respectivement 10e à 0"968 et 12e à 1"611. Je me souviens d'être venu ici avec des voitures plus légères et plus agiles, mais elles sont maintenant beaucoup plus lourdes, et cela change beaucoup l'expérience de conduite. La piste a été refaite mais c'est probablement le circuit le plus cahoteux sur lequel j'ai jamais conduit : à certains moments, j'ai eu l'impression que mes yeux sortaient de leurs orbites sur les bosses ! La voiture rebondissait beaucoup sur les bosses, pas le rebond aérodynamique comme nous l'avons eu jusqu'à présent cette année, mais juste parce que nous la conduisons au ras du sol et rigide également, donc nous touchons le fond assez beaucoup."

"Nous avons amélioré la voiture pour essais libres 2, et nous allons devoir étudier ce soir comment trouver le bon mélange entre performances et équilibre, a continué le septuple champion du monde. Je n'ai pas encore aligné mes meilleurs secteurs sur un tour et, en fait, l'adhérence est plutôt bonne lorsque nous attaquons. En fin de compte, je pense que nous avons le potentiel d'être devant ; peut-être pas tout à fait avec la vitesse de Ferrari et Red Bull."

"Nous avons du mal avec la conduite ici et cela nous empêche d'attaquer le tour, surtout avec peu de carburant, a détaillé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Nous avons fait un peu de progrès entre les deux sessions, mais nous devons analyser les données pour comprendre si nous pouvons faire plus. Les pneus se comportent correctement : ils rentrent assez facilement dans la fenêtre de température, ce qui est sans doute aidé par les conditions chaudes." "Nous n'avons pas tiré le meilleur parti du pneu "tendre'", a-t-il aussi reconnu.

En difficultés, les Mercedes s'étaient qualifiées troisième et septième à Monaco l'an dernier. Un tir groupé qui semble hors de leur portée cette année.

Grand Prix de Monaco Libres 2 : Ferrari a une bonne longueur d'avance sur Red Bull IL Y A 4 HEURES