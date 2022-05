On l'avait vu à l'aise vendredi entre les rails du tourniquet de Monaco, et plus que Max Verstappen selon le propre aveu de son patron chez Red Bull, Christian Horner. Sergio Pérez a montré lors du dernier entraînement qu'il était le rival le plus sérieux de Charles Leclerc (Ferrari) dans la course à la pole position de la septième manche du Mondial, à partir de 16h. Peut-être même le favori. Au bout d'une heure de suspense, lors de laquelle le meilleur temps a sans cesse changé de main, le Mexicain a eu le dernier mot en sortant un tour en 1'12"476, sans battre le meilleur temps dans aucun partiel. Au total, "Checo" Pérez a détenu six fois le meilleur chrono, et le Monégasque trois fois.

Au fil des tours, on a compris que ces deux-là étaient dans une classe à part, et les écarts avec leurs concurrents le montrent. Carlos Sainz (Ferrari), troisième, a pris des risques pour s'immiscer dans le duel mais il lui a manqué 0"370. Et Max Verstappen plus encore : 0"405, ce qui commence à faire beaucoup sur un tour aussi court. Et peut-être trop pour viser la pole position la plus importante de la saison.

Ocon 17e

Derrière ces deux duos, Pierre Gasly a confirmé qu'il pouvait - enfin ! - compter sur son AlphaTauri en obtenant la place de premier challenger, en réussissant le cinquième chrono à 0"734, avec dans son sillage Lando Norris (McLaren), sixième à 0"750, et un peu plus loin Lewis Hamilton (Mercedes), septième à 0"899 et franchement sans solution. "Mais où peut-on trouver 1"2 sur ce circuit ?", a-t-il demandé à son ingénieur, Peter Bonington, à mi-séance. "La tenue de route est médiocre", a-t-il constaté, quelques minutes plus tard.

Sans perdre son sang-froid, le septuple champion du monde a poursuivi son travail de balayage des réglages, et ce n'est peut-être pas un hasard s'il à faire mieux que son George Russell, neuvième temps à 1"000. Kevin Magnussen (Haas), huitième, et Fernando Alonso (Alpine), dixième, ont été les deux autres pilotes positionnés dans le top 10, et prêts à entrer en Q3 tout à l'heure.

En revanche, il reste beaucoup de travail pour quelques pilotes régulièrement dans les points cette saison, comme Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 14e, ou encore Esteban Ocon (Alpine), 17e et qui n'a manifestement pas toujours mis le doigt sur les bons réglages.

