Cette fois-ci, elle est bien pour lui ! L'an dernier, Charles Leclerc avait renoncé à s'élancer en pole position de son épreuve nationale à cause d'un crash contre un rail, la veille en fin de Q3, qui avait eu raison de la transmission de sa Ferrari quelques minutes avant le départ du Grand Prix de Monaco. Samedi, le natif de Monte-Carlo a réitéré son exploit avec un certain cran.

Sondé à longueur d'interviews sur cette faute qui avait tout gâché en 2021, ses abandons à répétition en Principauté et la perte de sa place de leader du championnat, sur une défaillance moteur dimanche dernier en Espagne, le pilote de la F1 75 a fait abstraction de ce lourd contexte pour se faufiler comme personne entre les obstacles des rues de la Principauté. Fort d'un tour en 1'11"376, il a laissé ses plus proches adversaires, son coéquipier Carlos Sainz et Sergio Pérez (Red Bull), à respectivement 0"225 et 0"253. Et le crash du Mexicain, qui a stoppé la Q3 dans sa dernière minute et entraîné celui de l'Espagnol, n'y a rien changé. Il était tout simplement imbattable et ses rivaux ont su le reconnaître.

J'ai cru perdre la voiture à tous les virages

"C'est très spécial, a réagi à chaud Charles Leclerc, désormais à la tête de 14 pole positions en carrière, autant que l'ex-pilote de Rouges Rubens Barrichello, la légende Ronnie Peterson et les champions du monde Alberto Ascari et James Hunt. "Je suis incroyablement heureux. Jusque-là, c'est un week-end sans histoire. Je savais que la voiture avait la vitesse pour faire le boulot. Ça s'est passé parfaitement bien, ce tour avant le drapeau rouge était vraiment bon et le drapeau rouge n'a rien changé pour nous."

Interrogé ensuite par Canal+ et la RTBF, "Charlot" a rassuré : en dépit des circonstances, il savoure pleinement cette troisième place distinction consécutive, qui n'est en rien une série inédite pour lui puisqu'il avait réalisé un "quatre à suite" en 2019 à Spa-Francorchamps, Monza, Singapour et Sochi. "La frustration, c'est si je n'avais pas fait la pole, donc je suis très, très content, a-t-il dit. Le dernier tour a été, je pense, l'un de mes meilleurs en Formule 1. J'étais un peu plus de 0"4 plus rapide au moment où j'ai arrêté (au drapeau rouge). J'ai cru perdre la voiture à tous les virages jusqu'au drapeau rouge. Mais le temps était bon. Le feeling était super et ça fait plaisir de partir en pole à la maison !"

Charles Leclerc (Ferrari) lors de la qualification à Monaco, le 28 mai 2022 Crédit: Getty Images

Sainz frustré : "C'est typique de Monaco !"

Et son palmarès princier encore vierge - il a abandonné dans toutes les catégories - n'est pas de nature à susciter une quelconque crainte. "L'approche est la même que les autres Grands Prix : je suis confiant que si on fait tout ce qu'on doit faire, et de la bonne façon, le résultat sera là à la fin du week-end, a-t-il répondu à la télévision belge. Mais maintenant, c'est à nous de bosser et de faire en sorte qu'on soit préparé pour demain." Autrement dit : il va falloir soigner la stratégie, et l'adapter à la météo, qui brandit le spectre de la pluie.

Déçu d'avoir été battu pour la septième fois en autant de séances de qualification par Charles Leclerc cette saison, Carlos Sainz s'est agacé de cette répétition de l'histoire. "Encore une année que le drapeau rouge nous empêche de chasser la pole position, mais c'est typique de Monaco !", a pesté l'Espagnol, qui avait pet plus de risques de perdre sa deuxième place qu'arracher le meilleur temps.

