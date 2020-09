Auteur du meilleur temps en Q2, samedi sur l'autodrome de Sotchi, Daniel Ricciardo ne s'est pas rêvé tout en haut de l'affiche, mais presque. Conscient que Lewis Hamilton avait assuré sur le fil un chrono lui assurant de passer le cut après un tour annulé, un autre avorté à cause d'un drapeau rouge. Et que l'autre W11 de Valtteri Bottas, deuxième à 0"187, avait de la réserve pour la Q3 malgré la disparition du "mode fête", contrairement à sa Renault RS20 qui avait tout donné.

"Je suis dans l'ensemble satisfait de la cinquième position , a-t-il dit. Je savais que nous n'étions pas en lice pour la pole position, mais il me semblait que la troisième ou la quatrième place était à notre portée après mon tour en Q2. Celui-ci était parfait, donc j'étais conscient que cela allait être difficile de faire mieux. J'ai eu un peu plus de mal en Q3 et j'aurais probablement pu améliorer mon temps, mais je suis content de notre résultat. Ce n'est pas mon meilleur circuit d'habitude, donc c'est positif d'être rapide depuis le début du week-end."

"Je pense que c'est un très bon résultat, a estimé Esteban Ocon. Nous avons montré un excellent rythme ce week-end et la voiture est clairement performante. De mon côté, je suis content du résultat et la monoplace s'est bien comportée pendant les trois séances. C'est une bonne chose de partir depuis cette position et nous pourrons inquiéter les voitures devant. Nous devrions être dans le coup et ce dimanche s'annonce intéressant."