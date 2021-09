Il croyait, pourtant, avoir fait le mauvais choix. En stoppant à son box dans le 50e tour de course pour chausser les pneus intermédiaires, Lewis Hamilton pensait à tort que la pluie était sur le point de cesser. Frustré de laisser filer une victoire largement à sa portée, le pilote Mercedes venait au contraire de s’ouvrir en grand les portes d’un centième succès historique en Formule 1. L’indéboulonnable leader Lando Norris (McLaren) perdant pied une boucle plus tard sous le déluge de Sotchi, Hamilton ne se faisait pas prier pour récupérer la tête des opérations et remporter un Grand Prix de Russie au final complètement dingue. Vainqueur devant Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari), le Britannique récupère la tête du championnat pour deux points.

