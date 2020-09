Valtteri Bottas (Mercedes) avait fini en tête des essais libres 1 et on pouvait toujours se dire que c'était la force de l'habitude, la sixième fois de suite. Lewis Hamilton s'était loupé dans son tour en pneus "tendre" et s'était tourné vers l'évaluation des "dur", avec le dix-neuvième temps à la clé. On n'avait pas encore une idée précise de ce que pourrait être ce Grand Prix de Russie mais les essais libres 2 ont donné une première tendance.

Le Finlandais a toujours été à l'aise sur le circuit du bord de la mer Noire et continue de l'être. En 1'33"519, en Pirelli "tendre", il a fini la journée avec un nouveau meilleur tour, cette fois sans contestation possible. Avec 0"267 de marge sur son coéquipier Lewis Hamilton, qui pourrait égaler dimanche le record de 91 victoires que détient Michael Schumacher.

Au pied du podium au Mugello mais résolu à signer un top 3 avant de quitter Renault, Daniel Ricciardo s'est affirmé comme le plus sérieux rival des Flèches noires. Auteur du deuxième temps en matinée, l'Australien a complété le triumvirat à 1"058. Devant les rivaux directs de l'équipe au Losange, Carlos Sainz (McLaren), victime d'un crash en EL1, et son futur coéquipier Lando Norris et Sergio Pérez (Racing Point). Et peut-être aussi Max Verstappen (Red Bull), qui a plus attaqué le week-end en outsider qu'en challenger, avec un septième chrono à 1"529 et un tête-à-queue à l'appui.