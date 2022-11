Deux abandons dès le premier tour du Grand Prix de Sao Paulo, ce dimanche. Alors que les Mercedes ont réussi l'envol parfait, conservant la tête devant les Red Bull, Kevin Magnussen (Haas) et Daniel Ricciardo (McLaren) ont décidé d'ajouter un peu de piquant au bout de quelques hectomètres.

Remercié par McLaren à la fin de la saison, l'Australien a légèrement percuté l'arrière de la monoplace du Danois. Magnussen, poleman de la course sprint pour la première fois de sa carrière à 30 ans et finalement huitième sur la grille de départ, est parti en tête-à-queue. En travers sur la piste brésilienne, il a encore été harponné par Ricciardo, qui a terminé sa course dans le décor. L'incident a entraîné la sortie de la voiture de sécurité.

