GRAND PRIX DE SAO PAULO - On avait cru assister aux mêmes faits, et comprendre la même chose à la radio puis à l'arrivée, à Sao Paulo. A savoir que pour Max Verstappen, il n'était pas question de redonner sa position à Sergio Pérez. Jusqu'à ce que Red Bull nous livre une nouvelle version de l'incident, cinq jours après. "Super Max" n'y serait finalement pour rien… Est-il trop tard pour mal faire ?

Ad

La contre-communication tourne à pleine régime chez Red Bull Racing. Après les propos honnêtes que nous avaient tenus l'ex-ingénieur en chef, Guillaume Rocquelin, dans le podcast d'Eurosport Les Fous du Volant - "Max est un peu faible techniquement comparés à d'autres pilotes (passés chez Red Bull)" -, son successeur au poste, Paul Monoghan, s'était inscrit en faux lors de la conférence de presse FIA à Sao Paulo, en assurant que le Néerlandais est "fort techniquement", qu'il est même "doué".

Grand Prix de São Paulo Comment Russell, en route pour le DTM, a été sauvé de l'oubli par Mercedes 15/11/2022 À 14:03

Pour autant, une polémique en avait chassé une autre au Brésil, puisque Max Verstappen avait provoqué le courroux de Sergio Pérez en refusant de rendre en fin de course la position que lui avait donnée le Mexicain pour tenter de dépasser Fernando Alonso (Alpine) et Charles Leclerc (Ferrari). La fronde du double champion du monde avait surpris à Helmut Marko, le conseiller sportif de l'équipe, et il n'avait été nullement question d'un problème de communication. Le Néerlandais avait même été clair, lapidaire à la radio, en jetant aux oreilles à son staff, sur le muret : "Les gars, vous ne me demandez plus cela, ok ? Est-ce que c'est clair ? J'ai donné mes raisons et je reste sur ma position."

Rocquelin : "Verstappen, un patron au niveau technique un peu faible comparé à d'autres"

Verstappen n'y est pour rien...

"raisons" serait le mauvais souvenir du crash de "Checo" en fin de Q3 au dernier Grand Prix de Monaco, qui l'avait empêché d'accomplir sa dernière tentative contre la pole position de son coéquipier. Une rancune doublée du soupçon d' Sesserait le mauvais souvenir du crash de "Checo" en fin de Q3 au dernier Grand Prix de Monaco, qui l'avait empêché d'accomplir sa dernière tentative contre la pole position de son coéquipier. Une rancune doublée du soupçon d' une action délibérée, alimentée selon une rumeur persistance quant l'existence de data confondantes ; cependant jamais avérée.

A Sao Paulo, Helmut Marko avait avoué sa surprise devant le refus de Max Verstappen, et il avait convoqué ses deux pilotes pour une franche explication. De laquelle était ressortie et une poignée de mains et la promesse de Verstappen d'aider Pérez à arracher la deuxième place du championnat du monde.

On pensait donc que tout était clair, mais c'était décidemment mal connaître l'équipe de Milton Keynes. Jeudi, l'équipe dirigée par Christian Horner a en effet publié un communiqué sur son site - un fait rare - pour donner une nouvelle version du scénario mélodramatique des derniers tours. Qui ô surprise ! dédouane sa star hollandaise.

"L'équipe accepte le raisonnement de Max"

"Nous n'avions pas envisagé la situation qui s'est déroulée dans le dernier tour et nous n'étions pas convenu d'une stratégie pour un tel scénario avant la course, écrit la formation championne du monde des constructeurs 2022. Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande d'abandon de position sans que toutes les informations nécessaires aient été relayées."

"Cela a mis Max - qui a toujours été un équipier ouvert et loyal - dans une situation compromettante avec peu de temps pour réagir, ce qui n'était pas notre intention, poursuit Red Bull Racing. Après la course, Max a parlé ouvertement et honnêtement, permettant aux deux pilotes de résoudre le problème. L'équipe accepte le raisonnement de Max, la conversation était une affaire personnelle qui restera privée entre l'équipe et aucun autre commentaire ne sera fait."

Par ailleurs, Red Bull Racing s'inquiète du traitement réservé à cette affaire sur les réseaux sociaux, en ajoutant : "Le comportement abusif en ligne envers Max, Checo, l'équipe et leurs familles respectives est choquant et attristant et c'est malheureusement quelque chose que nous, en tant que sport, devons traiter avec une régularité déprimante."

Grand Prix d'Abu Dhabi La suspension guette... Gasly sanctionné abusivement ? 15/11/2022 À 14:03