Esteban Ocon (Alpine) a dominé la deuxième et dernière séance d'essais libres sur le circuit d'Interlagos, samedi. Etabli avec des tendres au bout d'une demi-heure à tourner sur la piste brésilienne, le tour de référence du Normand (1'14"604) n'a pas été menacé et lui a permis de terminer l'entraînement en tête pour la première fois de la saison.

Ad

Sergio Pérez (Red Bull) et George Russell (Mercedes) ont échoué à 0"184 et 0"312 du Français. A noter que le Britannique risque une pénalité pour avoir changé de position durant la procédure de départ.

Grand Prix de São Paulo "Tu te fiches de moi !?" : comment Magnussen a vécu son exploit IL Y A 19 HEURES

Ferrari en retrait

Organisés en amont de la course sprint (20h30), les EL2 ont été l'occasion de travailler les longs relais en tendres et en médiums sur une piste verte, lavée par les intempéries de la veille. Le poleman Kevin Magnussen (Haas) a pris la neuvième place derrière son coéquipier Mick Schumacher.

Max Verstappen (Red Bull), son dauphin dans moins de trois heures, a terminé au cinquième rang, derrière Fernando Alonso (Alpine) mais devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Pierre Gasly (Alpha Tauri). Après une première journée franchement pas emballante, Ferrari ne va pas mieux. Carlos Sainz, condamné à cinq places de pénalité ce dimanche, et Charles Leclerc ont été relegués en seconde partie de classement.

Logan Sargeant a pris place au volant de la Williams d'Alex Albon. Le pilote américain, engagé en Formule 2 et pressenti pour remplacer Nicholas Latifi à l'issue de la saison, a parcouru plus de 100 kilomètres en moins d'une heure et donc obtenu un point supplémentaire pour sa Superlicence.

Grand Prix de São Paulo L'incroyable scénario : Magnussen en pole ! IL Y A 21 HEURES