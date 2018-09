Verstappen : "Je n'ai jamais vraiment pensé que doubler Hamilton serait possible"

Il avait assimilé sa deuxième place en qualification à une victoire, samedi. Max Verstappen a accueilli sa nouvelle deuxième place, dimanche, comme un résultat logique, et inéluctable. Dépossédé de la deuxième place par surprise dans le premier tour par Sebastian Vettel, le pilote Red Bull a répliqué à son rival de Ferrari par un overcut de trois tours, au 18e passage.

"C'était dommage de perdre une place contre Sebastian [Vettel] si tôt, mais je n'ai pas pu faire grand-chose car nous étions côte à côte", a raconté le numéro 5 mondial néerlandais. J'aurais dû être capable de tenir la ligne, mais je n'ai pas pu égaler sa vitesse. Ma seule vraie chance de gagner était au départ, malheureusement c'était un peu le chaos et je savais que ma chance avait disparu. Heureusement, l'équipe m'a mis sur une bonne stratégie et a donc réussi à me ramener à la deuxième place avec un excellent arrêt au stand."

"Quitter les stands a été épouvantable"

Alors solidement installé en premier chasseur de Lewis Hamilton (Mercedes), il n'a jamais vraiment cru la victoire possible. Même lorsque le Britannique s'est retrouvé coincé dans le trafic au 61e tour. A l'entendre, cela aurait même été illogique que la première place s'échange sur un coup de dé.

"Quand je me suis approché de Lewis [Hamilton] à cause des retardataires, je n'ai jamais vraiment pensé que le doubler serait possible, a-t-il confié. C'est difficile de dépasser ici, alors je ne voulais pas prendre le risque. C'était aussi un peu injuste qu'il ait été retardé par des pilotes qui ne s'écartaient pas du chemin."

"J'ai de nouveau eu quelques problèmes de maniabilité derrière la voiture de sécurité et quitter les stands a été épouvantable, mais à la fin, nous avons bien réussi et obtenu le résultat que nous voulions, a-t-il expliqué. Lors de son arrêt, il a effectivement dû repartir sur le deuxième rapport. Après les problèmes enregistrés sur la voiture ce week-end, se qualifier sur la première ligne et prendre la deuxième place est un résultat incroyable."