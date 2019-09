Troisième des essais libres 1 à 0"666 de Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide, Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la main lors des essais libres 2 en battant le Néerlandais de 0"184 pour le meilleur temps, vendredi. A l'issue de cette première journée du Grand Prix de Singapour, le quintuple champion du monde semblait revivre au volant d'une Flèche d'argent en souffrance lors des deux derniers meetings, à Spa-Francorchamps et à Monza.

"C'est toujours un choc pour le métabolisme quand on se glisse pour la première fois dans la voiture à Singapour car c'est très bosselé, le tour est très long et il fait chaud : c'est comme un sauna dans la voiture, a exposé le numéro 1 mondial britannique. Mais ce fut une première journée fructueuse : nous avons bouclé notre programme et progressé continuellement."

"Ça faisait un moment que la voiture n'avait pas été comme ça, et j'espère garder cette impression le reste du week-end, a-t-il ajouté. Ils ont refait une portion du bitume et je suis parvenu à faire fonctionner les pneus. Quand on trouve la trajectoire et le rythme ici, ça fait un beau tour, et j'ai vraiment apprécié. C'est un bon départ mais les Red Bull ont l'air très rapides et il faudra tout faire correctement samedi."

Amende de 5000 dollars

Son coéquipier Valtteri Bottas est revenu sur son crash des essais libres 1. "J'ai perdu l'arrière de la voiture dans le virage n°19, et sur cette piste sans dégagement ça ne pardonne pas. En essais libres 2, j'ai manqué de rythme à chaque run et avec chaque mélange de pneus. Je ne suis donc pas sûr que tout allait bien sur la voiture.

Je sentais que je ne pouvais tout simplement pas aller plus vite et il va falloir regarder ça de plus près. J'ai des frottements dans la colonne de direction, j'ai donc eu des problèmes pour ressentir la voiture."

"Nous n'avons pas toujours été à l'aise sur cette piste mais la voiture semble plutôt bien marcher ici cette année, a confirmé Andrew Shovlin. Lewis a fait une super journée, autant avec beaucoup et peu d'essence. Il a été content de la voiture dès le premier run."

"Nous avons été appelé par les commissaires pour une infraction sur la température de l'essence en essais libres 1. Nous n'étions pas dans la fenêtre permise (ndlr : pas en deçà de 10°C de la température ambiante) mais par chance ce n'était que les essais libres 1. Autrement, nous aurions reçu plus qu'une amende (5000 euros)."