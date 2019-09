Sebastian Vettel a remporté dimanche, dans la nuit de Singapour, sa première victoire depuis le Grand Prix de Belgique 2018, soit plus d'un an. Une victoire synonyme de grogne chez Ferrari, puisqu'elle a été acquise par le biais d'un arrêt au stand précoce qui lui a permis de piéger Charles Leclerc, en tête depuis le départ.

L'Allemand n'avait normalement pas la priorité pour s'arrêter en premier chez les rouges, et à la radio le Monégasque a fait part de son mécontentement et prévenu que le différend serait discuté après la course. La Scuderia l'a calmé en imposant le consigne de "ramener la voiture à la maison".

Derrière les duettistes de Maranello, Max Verstappen (Red Bull) a complété le podium d'une course insignifiante, faussement rythmée par trois interventions de la voiture de sécurité qui n'aura apporté aucun changement dans le peloton de tête.

Deuxième derrière Charles Leclerc dans le relais d'ouverture de cette 15e manche du Mondial, Lewis Hamilton a tenté le tout pour le tout en retardant son pit stop. Un pari largement perdant. Il a fini quatrième devant son coéquipier Valtteri Bottas, soumis à un ordre du stand de ralentir pour éviter au Britannique une véritable déconvenue.