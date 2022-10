Charles Leclerc ne rendra pas les armes comme ça. Numéro 2 mondial à 116 points du leader Max Verstappen (Red Bull), le pilote Ferrari sait qu'il ne sera pas champion du monde cette année. Son but est de repousser le sacre du Néerlandais, qui dispose d'une première chance de mettre fin au suspense dès ce week-end à Singapour, et il est prêt à prendre des risques pour ça. Comme sortir sa F1 75 sur une piste piégeuse, mouillée, pour claquer un temps, comme il l'a fait samedi lors des derniers essais libres de la dix-septième manche du Mondial avant la qualification. Le meilleur temps même.

Les rues de la cité-Etat du Sud-Est asiatique noyée sous des trombes d'eau ce matin au réveil, on a bien cru que la piste resterait impraticable pendant l'heure de l'ultime entraînement, sur le circuit de la Marina Bay. Les secteurs 2 et 3 sous régime de drapeau jaune en raison de la présence de flaques, la direction de course a levé ses réserves à la mi-temps de la séance, après un tour de contrôle de la voiture de sécurité.

