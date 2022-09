C'est l'image spectaculaire de cette première journée du Grand Prix de Singapour, programmé cette année après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Alors que ses mécaniciens venaient de mettre son AlphaTauri sur les roulettes et qu'ils la faisaient pivoter pour la rentrer dans le garage, lors des essais libres 2, vendredi, la monoplace de Pierre Gasly a soudainement pris feu au niveau de la prise d'air du moteur.

Sur la séquence "onboard" captée par Canal+, on voit les flammes lécher la caméra de la voiture italienne et les mécaniciens s'affoler face au pilote. "On ne m'a pas prévenu mais j'ai juste vu à la tête des mécanos qu'il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas, a commenté Pierre Gasly, pour la chaîne cryptée. J'ai vu les flammes dans les rétros et la fumée qui sortait en dessous de mon casque. J'ai rapidement compris qu'il fallait sortir du barbecue."

Heureusement, les extincteurs n'étaient pas loin et la réactivité d'autres membres de l'équipe a fait le reste. Un membre de l'équipe Aston Martin, dans le garage voisin, a même surgi pour les aider. Le début d'incendie a ainsi pu rapidement être stoppé.

Sorti à la vitesse de l'éclair de son AT03, Pierre Gasly en a été quitte pour une grosse chaleur et les dégâts n'ont pas été très importants car le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a pu retourner ensuite en piste.

