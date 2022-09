Un deuxième titre de champion du monde de Formule 1, c’est à cela que se destine Max Verstappen (24 ans). L’an dernier, le pilote Red Bull avaient été sacré sur le fil au bout du dernier Grand Prix de la saison mais cette fois-ci l’occasion lui est présentée ce dimanche, pour la 17e manche du championnat du monde (sur 22).

Verstappen totalise pour l’instant 335 points, soit 116 de plus que son poursuivant Charles Leclerc (Ferrari), 125 que le Mexicain Sergio Pérez, son équipier chez Red Bull, et 132 que le Britannique George Russell (Mercedes). Pour pouvoir être champion du monde dimanche, le Néerlandais doit repartir de Singapour avec non pas 116 mais 138 points d’avance sur le deuxième, c’est-à-dire le maximum de points à gagner lors des cinq dernières manches (en comptant la course sprint qualificative du Brésil).

Mathématiquement, Vertappen doit donc reprendre 22 points à Leclerc, 13 à Pérez et 6 à Russell dimanche. Il doit donc obligatoirement remporter le Grand Prix s’il veut être sacré puisqu’une victoire accorde 25 points. La suite n’est pas entre ses mais deux situations pourraient le voir être sacré.

Verstappen implacable : c'est le "Schumacher 2.0"

Max Verstappen titré dès dimanche si...

Il remporte la course sans le point bonus du meilleur tour et que Charles Leclerc termine au mieux 9e et Sergio Pérez 4e (sans le point bonus) ou 5e au mieux (avec le point bonus)

Il remporte la course avec le point bonus du meilleur tour et que Charles Leclerc termine au mieux 8e et Sergio Pérez au mieux 4e.

