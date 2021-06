Les semaines s'écoulent, les Grands Prix s'enchaînent et, pour le moment, nul ne sait si Lewis Hamilton sera toujours au volant d'une Mercedes en 2022. Le contrat actuel du septuple champion du monde court en effet seulement jusqu'à l'issue de la saison en cours. Mais les négocations relatives a une prolongation de l'aventure commune ont visiblement débuté. "Nous avons commencé les discussions. Il n’y a pas grand chose à dire mais oui, les discussions ont démarré et les choses avancent de manière positive," a ainsi avoué le pilote britannique ce jeudi, en marge du Grand Prix de Styrie.

"Bottas perd toutes ses batailles puis parle comme un cador, ce n’est pas crédible"

S'il reste au sein de l'écurie allemande, à qui sera-t-il associé ? De sérieux doutes planent au sujet de Valtteri Bottas, en grande difficulté cette saison (5e du Championnat pilotes) et dont l'avenir sous les ordres de Toto Wolff semble plus qu'incertain. Hamilton, pour sa part, souhaiterait le garder à ses côtés. "Nous avons tous les deux eu nos hauts et nos bas dans notre carrière. Mais il est fantastique et je n’ai pas nécessairement besoin de voir cela changer," a-t-il avoué.

Grand Prix de Styrie Pourquoi et comment Red Bull est devenue meilleure en tout IL Y A 10 HEURES

Nous continuons d'améliorer notre communication

Le pilote de 36 ans - qui n'a pas voulu commenter l'éventuelle arrivée de George Russell au volant d'une Mercedes la saison prochaine - a même tressé des lauriers au Finlandais, qu'il côtoie depuis 2017. "L’important, c’est que nous continuions à bien travailler en duo et Valtteri a toujours été le meilleur de tous mes équipiers pour ça, a estimé le natif de Stevenage. Quand je dis coéquipier, il ne s’agit pas seulement de la performance du pilote, il s’agit du moral de l’équipe, il s’agit de la façon dont vous travaillez dans l’environnement. Nous continuons d’améliorer notre communication."

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton Crédit: Getty Images

Grand Prix de Grande-Bretagne Le Grand Prix de Grande-Bretagne pourra accueillir 140 000 personnes IL Y A 2 HEURES