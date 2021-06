Charles Leclerc a passé un drôle d'après-midi à Spielberg, dimanche. A coups d'ailerons et de dépassements musclés, tactiles mêmes, il s'est frayé un chemin jusqu'à la septième place finale du Grand Prix de Styrie. Comment a-t-il fait en partant de cette position ? Il est passé par la case stand dès le 2e des 71e tours pour remplacer l'aileron de sa SF21 avant cassé ; le stigmate d'un contact évitable avec l'AlphaTauri de son ami Pierre Gasly, rentré abandonner avec une roue arrière gauche crevée et des dégâts insurmontables.

Non sanctionné sportivement par la direction de course pour sa faute grossière, il ne l'a pas été non plus médiatiquement par son ami Français, qui a refusé de l'accuser. Pas refroidi pour autant, et même assez excité comme il peut l'être parfois dans ses remontées, le Monégasque a taillé dans le peloton à partir de la dernière place dont il avait hérité.

Excité, parce qu'il est entré en contact avec deux autres adversaires en les dépassant, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) au 42e tour pour la treizième place, et Fernando Alonso (Alpine) au 56e passage, pour la huitième position. A sa décharge, ses combats avec Esteban Ocon (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) avaient fait monter l'adrénaline. A plusieurs reprises, ce fut du quitte ou double.

"La voiture était incroyable"

Ouvertement gêné pour Pierre Gasly, il a coupé sa course en deux. Le premier tour d'un côté et les 70 suivants de l'autre. "C'est un sentiment doux-amer, a admis le Monégasque. L'incident du premier tour nous a fait démarrer du mauvais pied. C'est dommage car nous avons perdu une bonne occasion de ramener un meilleur résultat".

"À partir du deuxième tour, je considère cette course comme l'une de mes meilleures jusqu'à présent en Formule 1, a-t-il estimé. La voiture était incroyable, le rythme était là, et j'ai profité de chaque occasion pour remonter." Onze concurrents sur la piste, en tout.

Après le fiasco technique du Grand Prix de France, un zéro pointé pour lui comme son coéquipier Carlos Sainz faute d'avoir pu trouver de l'adhérence en pneus "medium" comme en "dur", il a donc pu redresser la barre en compagnie de l'Espagnol, qui a fini juste devant lui. Mais à un tour tout de même.

"En termes de performance, nous avons extrait le maximum de la voiture, a-t-il assuré. Cela montre tout le travail effectué en coulisses et l'incroyable travail de l'équipe, surtout après la semaine dernière."

"Il faut comprendre pourquoi on a ces surprises-là"

D'un dimanche à l'autre, la situation a donc radicalement changé, ce qui ne l'a pas empêché d'être franc sur les raisons de ce résultat. S'il s'était avoué "un peu perdu" après le Grand Prix de France, le pilote de la Principauté n'a pas considéré que tout était réglé. Ni même que Ferrari avait tout compris.

Résumant sa course à un "Grand Prix de fou" sur Canal+, il a émis des réserve sur les conclusions à tirer de ce regain de forme. "C'est un petit peu bizarre qu'on soit aussi rapides aujourd'hui, donc encore une fois il faut qu'on comprenne exactement le pourquoi, et ça, ça n'est pas encore fait, a-t-il avoué. C'est bien d'avoir des bonnes surprises comme ça. On a eu des mauvaises surprises le week-end dernier, maintenant il faut comprendre pourquoi on a ces surprises-là. Une fois qu'on réussira à être régulièrement à ce niveau-là, je pense que ça fera un grand, grand step en avant."

Vérification dès le week-end prochain

Mattia Binotto, arrivé dimanche matin à Spielberg, avait prévenu : cette course dirait si la Scuderia avait fait du bon travail. Le directeur d'équipe s'est donc montré satisfait de ce retour à la normale, en soulignant cependant les occasions manquées par ses pilotes. Carlos Sainz samedi en qualification (12e), et Charles Leclerc en course.

"Nous aurions fait mieux si la qualification s'était mieux déroulée et si Charles n'était pas passé par le stand à la fin du premier tour, a tempéré le manager italo-suisse. Avec Carlos, ils ont conduit à un super rythme en pilotant très bien, en gérant les pneus quand il le fallait et en attaquant le moment venu. je suis content de la façon dont l'équipe a réagi après un week-end difficile en France."

En écho au propos de Charles Leclerc, il a ajouté : "Nous devons nous assurer de tirer tout le potentiel de la voiture à chaque moment du week-end et nous allons travailler dans les jours qui viennent pour faire une première vérification sur la même piste."

Pour la Scuderia Ferrari, cette doublette en Autriche ne pouvait effectivement mieux tomber.

