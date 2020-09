Pour une raison simple : quand on est capable de faire monter un quadruple champion du monde dans sa voiture, on ne le laisse pas sur le bord de la route. Sebastian Vettel a probablement laissé ses meilleures années derrière lui mais son bagage technique est bien chargé.

Les bonnes et mauvaises expériences qu'il a vécues chez Ferrari, notamment sur l'aspect technique, permettront à Racing Point d'éviter certains écueils : après avoir copié certains concepts aérodynamiques et plusieurs pièces de Mercedes, l'écurie a vécu dans la polémique en première partie de saison. Elle n'aura pas la même marge de manœuvre en 2022, lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur.

Sur le plan marketing, Vettel sera d'ailleurs un atout. Au contraire de Lewis Hamilton, son envergure n'est pas internationale mais en Allemagne, il était devenu plus populaire que Michael Schumacher lors de ses années de domination. Derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne est, de loin, le marché le plus juteux pour Aston Martin.

C'est un simple reflet de ce qu'est la F1 aujourd'hui. Sergio Pérez a sauvé l'écurie avant qu'elle ne soit rachetée par le consortium mené par le milliardaire Lawrence Stroll, père du pilote Lance. Par la régularité de ses résultats (5 podiums entre 2014 et 2018) mais aussi et surtout par le budget de ses sponsors, notamment les très puissants Telmex et Telcel. Sans cela, difficile de dire s'il serait encore sur la grille de nos jours, même si son agressivité et ses talents de gestionnaire de pneumatiques ont largement fait grimper sa cote.