De l'action, des changements de leaders, des rebondissements, tout ça ressemblerait à la course idéale. Mais trop de peur pour se dire que ce sont là tous les ingrédients d'une bonne course. Il faut juste espérer que la F1 puisse retourner pour le meilleur.

Le Britannique a remporté la course usante qu'il voyait se profiler samedi, à un point qu'il n'imaginait sûrement pas. Chez Mercedes, le couac de Monza aura sûrement servi à rester focus pendant ces différentes temps forts où il était si facile de commettre une erreur. Le pilote de la n°44 aurait pu se faire piéger sur la neutralisation que Valtteri Bottas a mise à profiter pour changer de pneus, au 44e tour. Mais la prolongation de la procédure lui a permis d'en faire autant sans perdre la tête.

Avec 55 points d'avance sur Bottas, le n°1 mondial a plus de deux Grands Prix de sécurité sur le Finlandais, désormais son seul rival crédible pour le titre. Au 3e rang, Max Verstappen (Red Bull) est à 80 longueurs soit plus de trois courses avec le bonus du meilleur tour en course.