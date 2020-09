L'histoire retiendra que Lewis Hamilton (Mercedes) a établi la pole position du premier Grand Prix de Toscane du nom, samedi au Mugello. Une course inédite arrivée au calendrier dans la 71e année du Championnat du monde, et qui ne demande qu'à connaître une suite, tant la piste du nord de Florence est sûrement ce que la Formule 1 doit offrir en termes de sensations aux pilotes, et de spectacle en bord de piste ou devant les écrans.