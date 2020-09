Pour la Scuderia Ferrari, rares sont les motifs de satisfaction cette saison. Entre une voiture complètement ratée et des pilotes en grande souffrance, rien ne va pour les Rosse. Mais dimanche, sur le circuit de Mugello (Toscane), l'écurie de Maranello va tenter de faire bonne figure pour son 1000e GP en F1. Et à cette occasion, la SF1000 aura une livrée spéciale, avec un rouge notamment plus sombre en rappel à celui des années 1950. Le chiffre "1000" sera également inscrit sur les monoplaces de Charles Leclerc et Sebastian Vettel.