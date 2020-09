On en rêvait, il l'avait annoncé, il va peut-être le faire. Après un bon vendredi, Max Verstappen a manqué le meilleur tour du dernier entraînement, samedi au Mugello, pour 0"017. Son Honda en souffrance dans les grandes lignes droites de Monza ce week-end dernier, le Néerlandais a trouvé sur le circuit du Grand Prix de Toscane un terrain idéal pour sa Red Bull, entre virages à moyenne et haute vitesses, pour une seule portion de ligne droite, même longue.

En 1'16"530, le Finlandais de Mercedes a confirmé sa suprématie entamée vendredi matin. Crédité du meilleur chrono des trois entraînements, le n°2 mondial dispose toujours visiblement de la W11 la mieux réglée. Vendredi soir, Lewis Hamilton avait reconnu devoir encore apporter des changements au set up de sa voiture. Auteur du troisième temps, il n'est plus très loin du compte puisqu'il a échoué à 0"083.

Pour une fois, on aura droit à une bataille à trois pour la pole position, et leurs poursuivants pour les premiers accessits. Lance Stroll (Racing Point), quatrième, est à 0"582, et Pierre Gasly (AlphaTauri), cinquième à 0"696. Moins d'une semaine après sa retentissante victoire au Grand Prix d'Italie, le Français a bien tourné la page, résolument, sérieusement, et il est prêt pour une grosse performance. Derrière lui, Sergio Pérez (Racing Point) a concédé 0"811 et il reculera d'une place suite à un accrochage responsable avec Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) lors des essais libres 2.