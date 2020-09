Toute l'aridité des chiffres, et leur brutalité aussi. Samedi après-midi, George Russell (Williams) et Esteban Ocon (Renault) ont vécu une séance de qualification du Grand Prix de Toscane bien différente, au Mugello. Contrastée serait un euphémisme. Le Britannique s'est encore affirmé comme le leader de l'équipe de Grove, pendant que le Français de Renault allait à sa perte en sortant de la piste lors de son seul tour chrono en Q3.

La prudence est souvent de mise à l'heure de juger une performance car beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte pour l'apprécier. Mais parfois, certains chiffres parlent d'eux-mêmes et occultent tout le reste en imposant une réalité crue. On y prêterait peut-être aussi moins d'attention s'ils ne concernaient ces deux pilotes appartenant de près ou de loin à Mercedes. Ce que Toto Wolff, le patron de la compétition de la firme à l'Etoile, aime régulièrement rappeler en leur prêtant un avenir en son sein.

Patiemment, George Russell continue son parcours à coup de passages en Q2 remarqués, étant donné la faiblesse de son matériel. Il compte cinq contre un à son nouveau coéquipier. Il n'a pas vraiment brillé samedi mais ses progrès sont réguliers, visibles, et sa foi en son avenir indéfectible. Sur cette lancé, la saison 2021 pourrait lui offrir le second baquet de la Mercedes en 2022, à la place de Valtteri Bottas.

Samedi, l'ex-pilote Force India a payé en Q3 une faiblesse en Q2. Obligé de retourner en piste pour passer le cut, il a utilisé un train de pneus qui a réduit à une seule tentative ses chances dans la dernière partie de qualification. "Malheureusement, j’ai perdu le contrôle lors de ma tentative en Q3 et je n’ai pas pu signer de temps, a exposé le pilote d'Evreux. C’était l’un de ces moments où vous repoussez de plus en plus les limites tout au long de la session et ce tour là les dépassait de justesse."