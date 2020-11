Qu'est-ce qui a fait que Lewis Hamilton a produit sa plus mauvaise qualification de la saison ? Sa plus mauvaise depuis Hockenheim 2018 (14e) ? A quoi est dû l'écart béant, irréel, qu'il a concédé à la Racing Point du Canadien ?

Toto Wolff a fourni une première explication, après la séance à l'Istanbul Park. "Nous savions que nous avions un problème de température, a exposé le directeur d'équipe de l'écurie sept fois championne du monde en titre, devant la caméra de Sky Allemagne. Ça a joué aujourd'hui. Le plus gros challenge était de monter les pneus en température. Nous n'y sommes jamais vraiment parvenus. Et si on n'est pas dans la fenêtre, on n'a pas de grip."