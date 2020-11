On ne le présentera plus comme le fils du milliardaire Lawrence Stroll, qui a racheté avec un consortium d'investisseurs l'écurie moribonde Force India pour le faire courir en Grand Prix. Et qui avait auparavant dépensé 80 millions d'euros pour mobiliser une équipe de tests chez Williams afin de le faire débuter en Formule 1 au sien de l'écurie anglaise, en 2017. On ne parlera plus, pendant un temps au moins, de son air blasé, de ses réponses bâclées à la Kimi Räikkönen. De ses frustrations face à des pilotes plus solides que lui tel son coéquipier, Sergio Pérez.