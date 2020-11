Pouvait-il en être autrement ? Une piste non permanente ou peu utilisée est généralement qualifiée de "verte" par les pilotes et les équipes lors des premiers essais. Mais l'Istanbul Park avait à offrir une adhérence moins que faible, vendredi matin, à l'occasion des premiers essais libres de la 14e des 17 manches du Mondial 2020. Les organisateurs ont en effet décidé de resurfacer totalement la piste pour le retour du Grand Prix de Turquie au calendrier de la Formule 1, après neuf ans d'absence. Le bitume, posé récemment, a ainsi dégorgé de l'huile peu favorable au grip. Et le choix de Pirelli, axé sur les trois gommes les plus dures de sa gamme ce week-end, n'a pas arrangé les choses.

Tous les pilotes y sont allés prudemment et au bout du compte, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui a signé un meilleur tour un peu symbolique, devant son coéquipier Alexander Albon (Red Bull), ce qui n'arrive pas souvent. Il est d'ailleurs rare de voir un pilote réaliser le temps de référence en pneus "dur". En fait, seuls cinq pilotes ont effectué leur tour le plus compétitif avec une gomme "medium", un cran plus tendre. En 1'35"077, Verstappen a donc fini en tête, et en tête-à-queue aussi. Il a devancé son voisin de garage, Albon, de 0"241, et Charles Leclerc (Ferrari) de 0"430.