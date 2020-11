Red Bull continue de développer sa monoplace RB16 et grignoter son retard sur la Mercedes W11 dont le développement a été stoppé. Max Verstappen s'est toujours déclaré motivé pour ajouter une seconde victoire à son palmarès 2020 et celle-ci a peut-être de vraies chances de survenir à l'Istanbul Park.

Vendredi matin, le Néerlandais avait mis fin à une série de sept meilleurs temps consécutifs de Valtteri Bottas (Mercedes) lors de la première séance d'entraînement d'un Grand Prix. Le nouvel enrobé de la piste, particulièrement glissant, y avait été pour beaucoup et on était persuadé que les choses rentreraient progressivement dans l'ordre, au fur et au mesure que le revêtement se chargerait en gomme.

Il n'en fut rien lors des essais libres 2, dans l'après-midi, et le Batave a montré que sa première place n'était pas usurpée, et qu'il avait de quoi fonder de véritables espoirs pour la suite. Malgré quelques constats désabusés à l'adresse de son équipe à la radio, devant les difficultés à contrôler sa machine. Sous-virage en entrée de courbes et pertes de traction à cause d'un patinage tout aussi chronique en sorties…

Albon à une seconde

En 1'28"330, il a heureusement surpassé son 1'35"077 matinal en passant des "tendre", mais derrière lui, ses rivaux ont eu du mal à suivre. Enfin, peut-être pas Charles Leclerc, qui a rarement été cette saison à 0"401 du meilleur chrono avec Ferrari, mais plus sûrement Mercedes, qui va se poser des tonnes de questions d'ici samedi matin sur le moyen meilleur de mettre de la température dans les Pirelli - choisis parmi les trois plus durs de la gamme - pour en tirer quelque chose. Preuve de l'étendue du chantier, Valtteri Bottas a encaissé 0"575 et Lewis Hamilton 0"850.

Pour ce qui est de la suite, ça se passe au-delà de la seconde, et ça n'augure rien de bon pour Alexander Albon, cinquième. Le Thaïlandais ne parvient pas vraiment à se mettre dans le rythme de son leader et il n'est pas sûr que son refus de retourner l'an prochain chez AlphaTauri soit une bonne idée car il pourrait l'amener à une impasse, le Japonais Yuki Tsunoda ayant sa place réservée - sans que ce ne soit officiel - chez AlphaTauri en 2021.

L'avance qu'il a sauvée sur les machines de l'équipe B, 0"326 sur Daniil Kvyat, sixième devant Pierre Gasly, ne plaide d'ailleurs pas en sa faveur.

Engagé dans une fin de collaboration pénible avec Ferrari, Sebastian Vettel a pris la huitième place, à 1"201 de son coéquipier monégasque, tandis que Lance Stroll (Racing Point) et Lando Norris (McLaren) ont bouclé le Top 10. Faisant à nouveau craindre à Esteban Ocon (Renault), douzième, un échec samedi en Q2.

Mais, à l'image du quinzième temps de son leader Daniel Ricciardo (Renault), tout reste à faire en vue de la qualification avec, en perspectives, d'importantes marges de progression possibles.

