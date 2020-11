Mercedes a passé une journée étrange à l'Istanbul Park, pas bonne pour tout dire. Respectivement P9 et P15 des essais libres 1 puis P3 et P4 des essais libres 2 du Grand Prix de Turquie, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont bien mal attaqué la 14e manche du Mondial 2020.

Si la piste resurfacée, luisante d'aspect, rendue incroyablement glissante par l'huile qu'elle dégorge, est à l'origine de ces déboires techniques, chacun était logé à la même enseigne et les W11 ont indéniablement souffert plus que les machines rivales. Ce que les pilotes ont expliqué en essayant de garder leur calme.

"Ça va être compliqué de prendre les bonnes décisions"

"Quand je suis allé en piste pour la première fois, c'était comme faire du rallye, c'était loin des standards de pilotages normaux en Formule 1, a exposé Valtteri Bottas. Mais j'ai pris du plaisir à tourner, en faisant des expériences avec la voiture ; c'était assez amusant en fait. Le bitume est nouveau est très lisse, ce qui rend les pneus difficiles à monter en température. C'est crucial dans ces conditions de faire grimper la température pour avoir le contrôle. J'ai vécu ça cet hiver en tests, mais jamais à ce point."

"La piste a aussi beaucoup évolué, les chronos sont tombés et ça va continuer tout le week-end, a-t-il prédit. Le pneu 'tendre' est le meilleur dans l'ensemble : il apporte le meilleur grip, même si nous avons eu du grainage à l'avant. On a beaucoup appris mais ça va être compliqué de prendre les bonnes décisions, pas seulement en termes de set up mais aussi de stratégie pour la course."

Resurfaçage non concluant

De son côté, Lewis Hamilton n'y est pas allé par quatre chemins. "C'était un peu un désastre, pour être honnête, a dit le Britannique qui peut devenir une septième fois champion du monde dimanche. C'est un circuit si génial, je ne comprends pas en fait pourquoi ils ont dépensé des millions pour le resurfacer. Je sais que ça n'a pas été fait depuis un bon moment, mais peut-être qu'il aurait fallu le nettoyer plutôt que gaspiller tout cet argent."

Puis il a dressé un bilan technique assez pessimiste. "Aucun des pneus n'a vraiment marché pour nous et c'était comme piloter sur de la glace, a-t-il précisé, après avoir fini la journée à 0"850 de Max Verstappen (Red Bull). On n'en profite donc pas tellement quand on devrait le faire sur ce circuit."

"En dessous de la fenêtre de fonctionnement, les pneus ne marchent pas. On peut passer d'un tour à un autre et gagner une seconde, mais c'est juste parce que les pneus ont un peu mieux travaillé dans un virage. On a du travail pour comprendre ce qui se passe."

"La piste a clairement un grip très faible et d'autres s'en sorte mieux que nous, a reconnu Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Nous sommes aussi loin avec peu d'essence comme sur long runs."

