Libres 2 : Lewis Hamilton (Mercedes) devant Pierre Gasly (Toro Rosso)

Lewis Hamilton a remporté cinq des six derniers Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique et il n'a visiblement pas l'intention de laisser échapper l'édition 2018. Qui coïncidera peut-être avec son cinquième titre.

Déjà le plus rapide sur une piste humide lors des essais libres 1 à Austin, le Britannique de Mercedes a repris ses "intermédiaire" du matin à huit minutes de la fin de la seconde session, largement boudée par les pilotes à cause d'une pluie insistante, pour claquer un temps en rentre au garage.

En 1'48"716, le numéro 1 mondial a encore plus d'une seconde entre lui et son premier challenger, le Français Pierre Gasly (Toro Rosso). Chronométré à 1"012, le futur pilote de Red Bull a attaqué sans arrière pensée, réduit à un départ en fond de grille à cause de l'installation d'une série de composants sur son moteur Honda.

Max Verstappen (Red Bull), troisième à distance encore raisonnable de Lewis Hamilton (Mercedes), le reste du peloton n'a pas signé de chrono compétitif. Et Fernando Alonso, quatrième à 3"012, s'est plus fait remarquer dans le stand McLaren en se faisant servir un café par le jeune Lando Norris, l'un des titulaires de Woking en 2019.

Kimi Räikkönen (Ferrari) classé neuvième, Sebastian Vettel (Ferrari) a encore vu ses espoirs mathématiques de titre s'envoler un peu plus. Non pas à cause de son dixième temps à 5"196, mais en raison de la pénalité de trois places reçue pour vitesse excessive sous régime de drapeau rouge lors des essais libres 1.