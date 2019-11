Lewis Hamilton a ajouté un sixième titre mondial à son palmarès, dimanche à Austin, s'intercalant entre ces géants de la piste qu'ont été Juan Manuel Fangio et Michael Schumacher en leurs temps. Le Britannique n'est plus qu'à un pas d'égaler l'Allemand aux sept couronnes et s'est définitivement détaché du quintuple champion du monde argentin, qui fut le pilote emblématique de la Formule 1 des années 50. Celui de Mercedes, aussi.

On ignore si l'Anglais au n°44 égalera un jour le palmarès du pilote le plus emblématique des pilotes de Ferrari, mais il s'inscrit jusque-là dans ses pas d'une manière assez troublante. Les marques de parcours sont comparables, en dépit d'époques qui n'étaient pas les exactement mêmes. Le système de qualification a changé depuis les années 90 et 2000, le calendrier a enflé d'une moyenne de 16 à 20 courses, le pilotage est dicté par les impératifs de l'hybride.

Dans ses belles années, chez Benetton et Ferrari, "Schumi" a profité d'un statut de pilote n°1 tandis que l'Anglais, qui lui a succédé chez Mercedes, s'est beaucoup plus exposé à la concurrence de champions du monde chez McLaren puis chez les Gris.

Palmarès au 6e titre M. Schumacher L. Hamilton Grand Prix du sacre Japon 2003 Etats-Unis d'Amérique 2019 Age 34 34 Saisons complètes 12 13 Grands Prix 194 248 Victoires 70 83 Victoires en GP national 4 6 Big 5 * 22 21 Grands Prix menés 110 146 Grands Prix menés de bout en bout 8 18 Pole positions 55 87 Hat tricks ** 15 14 Grands Chelems *** 3 5

* Big 5 = Monaco + Silverstone + Spa + Monza + Suzuka

** Hat trick = pole + victoire + meilleur

*** Grand Chelem = pole + victoire + meilleur + leader de bout en bout

Une occasion en or en 2020 avant le grand virage

Pour autant, ils ont suivi des trajectoires assez comparables : révélation dans une équipe qui les a fait grandir, passage dans une grande organisation. Avec quelques années de carence entre leurs périodes fastes.

Aussi, ont-ils été champions du monde pour la sixième fois à 34 ans, au bout de respectivement de 12 et 13 saisons complètes. En 2003, "Schumi" était en pleine épopée rouge, aujourd'hui #LH44 savoure la suprématie historique des Gris. En 2004, "le Kaiser" avait profité d'un statu quo réglementaire pour parachever son œuvre, Hamilton a la possibilité de poursuivre sur sa lancée avant le grand virage technique de 2021 officialisé ce week-end.

2020 sera peut-être l'année où Lewis Hamilton rejoindra Michael Schumacher dans le livre d'or du sport, et pas seulement au nombre des titres, ce qui serait un raccourci simpliste. Hamilton prendrait en cas de nouvelle consécration la main dans d'autres lignes statistiques majeures car il a d'ores et déjà débordé le maître au nombre de pole positions (87) et de courses menées (146), et n'est plus très loin de son record absolu de victoires (83 contre 91).

Mais si l'Anglais compte 21 succès dans les Grands Prix les plus prestigieux appartenant à ce que l'on peut appeler le "Big 5" (Monaco, Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza et Suzuka), soit quatre de moins que le "Baron rouge", il a encore du chemin à faire pour se rapprocher des 22 hat tricks de l'Allemand, soit la combinaison pole - victoire - meilleur tour en course.